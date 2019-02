Hamšík Lavezzivel is konzultált átigazolása előtt

„Nem tagadom, az anyagi kérdések is szerepet játszottak a döntésemben”– ismerte el Hamšík tegnapi pozsonyi sajtótájékoztatóján, melyre három olasz újságíró is érkezett. Hamšík Pavel Hapal szövetségi kapitánytól is biztosítékot kapott, hogy továbbra is számít rá a válogatottban, így a nápolyiak szlovák gól- és meccsrekordere nagy örömmel várja a kínai kalandot. „Olaszországi pályafutásomból csak a bajnoki cím hiányzott, az lett volna a hab a tortán. Nagyobb búcsúra nem is volt időm, de csapattársaim egy rögtönzött minidiszkót azért kerekítettek az öltözőben” – mondta Hamšík, hozzátéve, igazán komolyan az Internazionale, az AC Milan és a Juventus érdeklődött iránta az utóbbi években.