Hamšík a magyaroktól vár segítséget

Az egy ponttal Ryan Giggs, a walesiek vezetőedzője volt elégedettebb. „Nyerhettek volna a hazaiak, nyerhettünk volna mi is. Szerintem élvezetes meccs volt, kemény, de nem alattomos megmozdulásokkal. Örülünk az egy pontnak” – mondta a walesi futball ikonja az 1:1-es döntetlennel végződött meccs után.

A lefújás után a hazai drukkerek nem voltak csalódottak, a szlovákok nem nyújtottak gyenge teljesítményt, de ez a pontvesztés könnyen az Eb-részvételükbe kerülhet. A tabellán ugyanis jelenleg hiába előzik meg három ponttal a walesieket, Ryan Giggs együttese egy meccsel kevesebbet játszott. Mivel az egymás elleni mérkőzések alapján Wales jobban áll, a pontegyenlőség nekik kedvez.

Szlovákia legközelebb szabadnapos, novemberben még egy horvátországi meccs vár Pavel Hapal csapatára, az utolsó fordulóban pedig Azerbajdzsánt fogadják. A walesiek otthon játszanak a horvátokkal, idegenben az azeriekkel, végül ismét otthon a magyarokkal.

„Remélem, a magyarok segítenek nekünk” – jegyezte meg rögtön a csütörtöki meccs lefújása után Marek Hamšík.

Pavel Hapal is csalódottan értékelt. „Győzelmet érdemeltünk volna, és akkor a tabellán is sokkal jobb helyzetünk lenne. Most még négy csapatnak van esélye az Eb-részvételre. De nem akarok nagyon matekozni, mert még Walesnek is van három meccse, és még nem nyerték meg őket” – mondta a szlovák válogatott szövetségi kapitánya.

A szlovákok vasárnap este (20.45) barátságos meccsen az új pozsonyi Téglamezei Stadionban Paraguay ellen lépnek pályára, ez lesz Martin Škrtel, Adam Nemec és Tomáš Hubočan búcsúmérkőzése címeres mezben.