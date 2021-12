Hahn János: Télen összerakjuk az edzővel az egészet

Úgy tűnik, nemcsak a Janeiro-áldás, hanem a Janeiro-átok is tovább tart. A portugál edző érkezése óta öt bajnoki mérkőzésen egyetlen gólt sem kapott a DAC, ennek megfelelően veretlen maradt. Másrészt a sárga-kékek Janeiro irányítása alatt egyszer sem játszottak élvezetes, jó színvonalú mérkőzést.

Nem fair vendégek?

A dobogós helyen álló rózsahegyiek péntek este egyenrangú ellenfelei voltak a DAC-nak a MOL Arénában, a döntetlen a játék képe alapján igazságos eredménynek mondható. A vendégek kétszer is eltalálták a kapufát a mérkőzés során, a hajrában viszont megmentette őket a felső léc, a dunaszerdahelyiek pedig lesgólt is lőttek.

A találkozó kemény játékot hozott, de nem mondhatni, hogy különösebben durva vagy indulatokkal teli lett volna. Ennek fényében kissé érdekesre sikeredett Joao Janeiro meccs utáni értékelése, amelyben élesen kritizálta a liptói ellenfelet. „Csalódott vagyok, de nem a teljesítményünk miatt. Mindig megvizsgálom, hogy hogyan játszott az aktuális ellenfelünk az előző mérkőzéseken. A rószahegyiek sokat panaszkodtak a fair play hiánya miatt, mert legutóbb az aranyosmarótiak sokat húzták az időt ellenük. A mai meccsen viszont az első pillanattól kezdve azt láthattuk, hogy a kapusuknak 40 másodpercig tart kirúgni a labdát, és a bedobásoknál és sérüléseknél is ugyanez volt a helyzet. Érdemes figyelni arra, mit mondunk, ha mi magunk sem azt tesszük.ˮ

Joao Janeiro ezután megvizsgálta csapata teljesítményét is. „Megvoltak a helyzeteink, de gólt nem lőttünk. Edzőként én nem rúghatok gólt, nekem az a feladatom, hogy a játékosaimat felkészítsem. Szóval kicsit csalódottak vagyunk, de ilyen a futball. Ha minden helyzet bemenne, akkor 20:20 lenne a végeredmény. Az egy pozitívum, hogy sok helyzetet dolgoztunk ki a remek védelemmel rendelkező rózshagegyiek ellen – mondta a vezetőedző, aki végül a találkozó színvonalát is megkritizálta. – Azt hittem, ezen a meccsen történnek majd dolgok, de nem. Nem úgy tűnt, mintha a harmadik helyezett játszana a negyedikkel.ˮ

Peter Tomko, a rózsahegyiek megbízott edzője a mérkőzésen elégedetten értékelt a koronavírusos vezetőedző, Peter Struhár távollétében. „Taktikai szempontból jó mérkőzést láthattunk, igazságos eredmény született. Kellemes őszi szezon tudhatunk magunk mögöttˮ – összegzett Tomko.

Ciganiks a keretből egyedüliként lépett pályára mind a 19 fordulóban - Somogyi Tibor felvétele

Év végi fáradtság

Hahn János, a dunaszerdahelyiek támadója nem volt elragadtatva saját teljesítményétől. „Sajnálom, hogy nem rúgtunk gólt, mert benne volt a lábamban és más lábakban is. Kicsit csalódott vagyok, jó lett volna győzelemmel zárni az évet. Lehet, hogy jókor jött a szünet. Azt hiszem, az edzővel a télen összerakjuk ezt az egészet. Mások nevében én nem beszélhetek, de elfáradtam a szezon végére. Ma éreztem, hogy tompább vagyok, nem sikerültek a befejezések és a labdaátvételek. Ha kicsit élesebb vagyok, eldöntöm a mérkőzéstˮ – mondta a magyar válogatott támadó, akinek őszi teljesítménye (13 meccs/3 gól) valamelyest elmaradt a várakozásoktól.

Fókuszban az őszi szezon

Úgy tűnik, Janeiro gatyába rázta a DAC védelmét, Martin Jedlička hálója már 450 perce érintetlen. Másrészt a portugál edző irányításával öt mérkőzésen mindössze négy gólt szerzett a csapat.

A sárga-kékek kiegyensúlyozatlan őszi teljesítményére a sérülések is jelentős hatással voltak. Kalmár Zsolt csapatkapitány az egész szezont kihagyta (már labdás edzéseket végez, a januári felkészülésre jó eséllyel teljesen felépül), valamint Kružliak és Balic is hosszabb ideig hiányzott. Mindössze hét mérkőzésen kapott szerepet a nyári sztárigazolás, Didier Lamkel Zé, aki érkezésekor a Fortuna Liga legértékesebb játékosa volt, de nemcsak sérülés hátráltatta, hanem értesüléseink szerint a fegyelmezettségével is gondok akadtak. Információink szerint a kameruni légiós nem tölti ki a szezon végéig szóló kölcsönszerződését Dunaszerdahelyen, így már a télen elhagyja a csapatot.

Érdemes szót ejteni arról is, hogy Eric Ramírez nyári távozásával a csapat elveszítette első számú gólfelelősét – senki sem lőtt háromnál több gólt a bajnokságban, Hahn mellett Schäfer, Andzoana és Sharani is ennyi találatot jegyez.

Felemás nyári arcok

A nyáron érkezett Lamkel Zé és Hahn János teljesítményéről már szót ejtettünk. Ami a többi új arcot illeti, felemásan zárták a szezont. Ahmet Muhamedbegovic dunaszerdahelyi pályafutása nehezen indult, de Németh Antal vezetőedző az utolsó heteiben a sérült Brunetti és a bakizgató Beszkorovajnij helyett már őt favorizálta a védelem tengelyében, Joao Janeiro érkezése óta pedig egyetlen percet sem hiányzott a pályáról az osztrák légiós.

Andrejs Ciganiksnak ugyan nem biztos a helye a kezdőcsapatban, de a lett válogatott játékos az egyetlen kerettag, aki mind a 19 őszi bajnoki mérkőzésen szerepet kapott. Mivel több poszton is bevethető, hasznos tagja lett a DAC-nak.

Milan Dimun is fontos láncszemmé vált, a Cracoviától érkezett védekező középpályás egyetlen mérkőzést sem hagyott ki a leigazolása óta.

A fiatal montenegrói támadó, Nikola Krstovic két góllal zárta az őszt. Küzdeni akarásból ugyan jelesre vizsgázott a csatár, de a labda néhány alkalommal még érezhetően útban van neki. A magyar utánpótlás-válogatott Szendrei Ákosnak mindössze két bajnoki jutott, mielőtt rendkívül súlyos sérülést szenvedett – a 18 éves támadó valószínűleg a tavaszi szezon egy jelentős részét is kénytelen lesz kihagyni. És végezetül ott van a belga szélső, Thibaud Verlinden, aki eddig hat mérkőzésen kapott szerepet (ebből ötször csereként), és egyelőre senkit sem győzött meg arról, hogy komolyabban számolni kellene vele.

A DAC a negyedik helyen zárta az őszi szezont, három ponttal kevesebbet gyűjtve a harmadik helyezett rózsahegyieknél. Az Európa-konferencialigából és a Slovnaft Cupból idén gyorsan kiestek a sárga-kékek. A búcsú a konferencialigától a papírformának megfelelően történt a sokkal magasabban jegyzett Partizan ellen, a Slovnaf Cup-kudarc viszont meglepetésre a II. ligás komáromiak ellen következett be. A tavaszi szezon február második hétvégéjén kezdődik, a dunaszerdahelyiek a nagyszombati Spartak otthonába látogatnak. Az alapszakaszból már csak három forduló van hátra, ezután a mezőny első hat helyezettje a felsőházban, a másik hat csapat pedig az alsóházban folytatja a szereplést. Itt mindenki mindenkivel kétszer találkozik, ami tíz fordulót jelent.