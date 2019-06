Győzött és kijutott a magyar kézilabda-válogatott az Eb-re

A magyar válogatottból több sztár is hiányzott, sem Lékai Máté, sem Bánhidi Bence, sem pedig Mikler Roland nem volt ott Vágsellyén.

A mérkőzés nagy melegben kezdődött, a csarnok olyan volt mint egy forró katlan. Valószínűleg ez is közre játszott abban, hogy az első félidőben rengeteg volt a pontatlanság. Leginkább támadásban. A csapatok 8:9-es állással vonultak a szünetre, ami ilyen szinten igencsak szegényes góltermés. A nagy meleg egyedül Žernovič kapust nem zavarta meg, aki nagyobbnál nagyobb bravúrokat mutatott be. A szlovák oldalon meg az irányító Ľubomír Ďuriš emelkedett ki, aki többször is megzavarta a magyar védelmet.

A másik oldalon meglátszott a Lékaiék hiánya, főleg támadásban. A rutinosak, Ancsin Gábor, Balogh Zsolt, Bodó Richárd is megvillant, ám a válogatott csapatszinten nem tudott igazán felpörögni.

A második félidőben sem volt igazi a magyar válogatott, noha a rutinos játékosok mindig akkor villantak, amikor éppen kellett.

A 39. percben Hornyák gólja után először vezettek 3 góllal a magyarok. Mintha ez megfogta volna a szlovák válogatottat, és az sem segített rajtuk, hogy a legjobbukat Ľubomír Ďurišt is pihentetni kellett Kukučka mesternek. 10 perccel később, amikor már többen is élükön vélték a magyar győzelmet - már 4 volt közte - visszatért Ďuriš, és ott folytatta, ahol az első félidőben befejezte. Az utolsó 5 percre úgy fordultak a csapatok, hogy már csak 1 góllal vezettek Ancsin Gáborék. És ugyan a vége kiélezett maradt ők bírták jobban idegekkel.

Törvényszerű volt, h a szlovákok utolsó esélyét az egyenlítésre Ďuriš puskázta el.

A magyar válogatott szó szerint kiharcolta a győzelmet és az Eb-részvételt Vágsellyén.