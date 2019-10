Győzött a DAC Nagyszombatban

Peter Hyballa vezetőedző a nagyszombatiak ellen nem akart változtatni a zsolnaiak ellen 1:0-ás győzelmet aratott kezdőcsapaton, még a hivatalos, meccs előtti jegyzőkönyvben is ez az összeállítás szerepelt - hogy végül Koštrna helyett Blackman fusson ki a gyepre jobbhátvédként. Továbbra sem ült ott a kispadon Kalmár Zsolt, aki a héten már edzésbe állt sérülése után.

Az egész napi borongós időjárás után nem volt meglepő, hogy a meccs szitáló esőben kezdődött - mintha az égiek is elszomorodtak volna, hogy a nagyszombati B-közép nem maradt adós a bunkó viselkedéssel. Óriási molinójukon hatalmas betűkkel kérdezték a cseh himnusz első sorával, hol a hazám? A lovon ülő, "Huráááá DAC" feliratú mesealak mellett pedig kirajzolódott a válasz is, a Szlovákiát ábrázoló térképbe a "Sem szlovák", a magyarba a "Sem magyar" felirat került. Közben pedig nyomdafestéket nem tűrő módon szidták a dunaszerdahelyeieket, de "kaptak" a ferencvárosiak is. A szépszámú DAC-tábor a lehető legjobban, a Himnusz eléneklésével válaszolt.

Csapatuk sem maradt le, ami a reakciót illeti, az 5. percben Vida Kristopher lövését még bravúrral védte Rusov kapus, de Andrej Fábry előtt már csak két gólvonalon álló nagyszombati védő maradt, akik között könnyedén helyezett a hálóba - 0:1.

A Spartak először a 10. percben veszélyeztetett, egy szögletet követően a gólvonal elől kellett kivágnia a labdát a sárga-kékeknek. Újabb hazai lehetőség a 25. percben adódott, Rafael fejesét kellett kitornáznia a jobb felsőből Jedličkának. Öt perccel később is felsóhajthattak a dunaszerdahelyiek, egy lapos jobb oldali beadást a teljesen üresen érkező Lovat csak az oldalhálóra tudta kotorni. A 43. percben Oravec eresztett meg egy életerős lövést a 16-oshoz közel, Rusov szép vetődéssel hárított.

Szünet után a nagyszombatiak nagyobb fordulatszámra kapcsoltak, a folyamatos dob- és trombitaszótól hangos lelató előtti kapura tüzeltek, fejjel (Rafael) és lábbal (Gamboš), de Jedlička a helyén volt. A 62. percben a szellős védelmeket könnyen mattolhatták volna mindkét oldalon, de a kontrákat gyatrán fejezték be a támadó csapatok.

Hyballa a 67. percben változtatott, a gólszerző Fábry helyére Divkovic állt be, de rögtön az ezt követő akcióból egyenlített a Spartak. Lovattal szemben Jedlička kirobbant a kapujából, de így is el tudta mellette tenni a labdát a nagyszombatiak játékosa - 1:1. Három perccel később öngólveszélyes mentést láthattunk a sárga-kékektől.

A nagyszombati drukkerek görögtüzeket gyújtottak, így aránylag rosszul láthatták, mi történik a másik kapu előtt a 75. percben: egy labdaszerzés után Vida Kristopher angolos hidegvérrel gurított a kapuba - 1:2. A találat történelminek is nevezhető, a magyarországi légiós ugyanis most már minden Fortuna ligás csapatnak lőtt gólt, a Spartak volt az utolsó hiányzó.

Az utolsó tíz percben a nagyszombatiak főleg beadásokból próbálták elérni az újabb egyenlítést. Sobczyk lövése a 87. percben csak centikkel kerülte el a vinklit. A dunaszerdahelyiek azonban megúszták kapott gól nélkül Yilmaz ziccerét is, így öt év után először nyertek az Anton Malatinský-stadionban.