Gútán a DAC szerezte meg első pontjait

A déli derbi nem csak nevében volt rangadó: sok szurkoló, fordulatok, pattanásig feszült idegek, 15 kétperces kiállítás, egy piros lap és a DAC csapatának első pontjai a 2019/2020-as évadban, így festett a vasárnapi 60 perc.

„Kemény meccs volt” – hangzott el mindkét táborból a mondat, egyik oldalon sem a másikra mutogatva.

„Nagyjából egyforma játékerőt képviselő ellenfelek találkoztak. A dunaszerdahelyieknek nagyobb szerencséjük volt, és be is dobták a helyzeteiket, míg mi többször csak kapufáig jutottunk – mondta lapunknak Gőgh Péter, a gútaiak vezetőedzője. – A fiúk annyira győzni akartak, hogy vesztükbe hajszolták magukat. Tudták, hogy a DAC a verhető riválisok kategóriájába tartozik, ezért nem tudtak fellazulni.”

Az első félidőben így is vezettek a házigazdák négy góllal is, de a szünetre már a vendégek mentek 13:10-es előnnyel. A különbséget a folytatásban hétre is feltornázták, de tíz perccel a vége előtt már csak három volt közte.

„Ha lett volna még plusz tíz percünk, akkor megnyerjük a meccset – állította Gőgh a 28:32-es vereség után. – Ez a vereség még fájóbb, mint néhány korábbi nagy zakó. Nem véletlen, hogy a fiúk azzal jöttek be az öltözőbe, bármi lesz is, de Dunaszerdahelyen revansot vesznek az elhullajtott két pontért.”

A DAC-nál természetesen nagy volt az öröm. Az első győzelemben oroszlánszerepe volt két játékosnak, Juhos Gábornak és Nagy Tibornak. „Kapusunk csodálatos védéseivel és Nagy Tibor gólzáporával nem volt okunk félni, hogy elveszítjük a mérkőzést. Míg Gábor egész meccsen fantasztikusan védett, addig Tibi egymaga vállalt 14-et a 32 gólból” – írták hivatalos közösségi oldalukon a dunaszerdahelyiek. – Végre megszereztük tehát az első pontokat, ebből próbálunk erőt meríteni a további mérkőzésekre. Reméljük, mostantól gyakrabban ünnepelhetünk győzelmet!”

Utóbbi a Modra elleni hétközi Szlovák Kupa-nyolcaddöntőn nem jött össze, az élvonalbeli vendégek 32:23-ra nyertek. Javítási lehetőség az I. liga 7. fordulójában, szombaton (18.00) lesz a Malacky otthonában. A gútaiak szintén szombaton (18.00) Turócszentmártonba utaznak.