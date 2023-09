Guľa: Čermák minőséget és nyugalmat hoz a játékunkba

„Jó és küzdelmes meccset láthattunk. Értékes győzelmet arattunk, ami nem született könnyen, mert a Skalica jól szervezett csapat volt. Nyomatékosítani akartuk a Slovan elleni sikert. A csapat jól dolgozott, a cserék jó energiákat hoztak a pályára, csak a második gól hiányzott – összegzett Adrián Guľa vezetőedző a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón. A tréner egy kérdésre válaszolva a gólszerző Aleš Čermákot is méltatta. – Minőséget és nyugalmat hoz a játékba. Jól dolgozik a labdával, nem veszíti el fölöslegesen és jó döntéseket hoz. Nemcsak támadásban, de védekezésben is hasznos játékos. Annak szintén örülök, hogy amikor Čermáknak már elege volt, be tudtam hozni Hercet, aki szintén minőséget hozott a játékba. Ramadan szintén tud a tízes pozíciójában játszani. Nagyon fontos, hogy legyen kellő konkurencia az egyes posztokon, mert ez mindenkit jobb teljesítményre sarkall.ˮ

Matej Trusa, a mérkőzést eldöntő gól előkészítője a DAC honlapján található interjúban hangsúlyozta, nem szabad hátradőlniük, csak mert sikerült két mérkőzést nyerni egymás után. „Nehéz, kemény meccsen vagyunk túl, amely sok párharcot hozott, de ha győzelem a vége, akkor könnyebben zajlik a regeneráció és az edzések is. Tisztában voltunk vele, hogy nehéz dolgunk lesz Szakolcán, hiszen a bajnokság összes találkozója ilyen, a csapatok mindig felszívják magukat ellenünk. Az idegenbeli összecsapások még egy picivel nehezebbek. Az ellenfél erős, minőségi volt, de mi futballoztunk jobban. Ha azt mondanánk, hogy két győzelem után megint minden jó, akkor talán ismét elkényelmesednénk.ˮ

Pavol Majerník, a szakolcaiak vezetőedzője szerint csapata megtette, amit tudott, de ez kevésnek bizonyult. „Tisztességes teljesítményt nyújtottunk. Pontosan tudtuk, mire képes a dunaszerdahelyi csapat, a Slovan elleni mérkőzésen látni lehetett. Éppen ezért nem akartuk, hogy fel-le kergessük egymást a pályán, hanem szervezett játékkal készültünk. Türelemre intettük a fiúkat, kértük, hogy várjanak a lehetőségekre. Nem tett jót a taktikánknak a bekapott gól, és a második félidőben kicsit az erőnk is elfogyott, mert az első félidő sokat kivett a játékosainkból. A cseréink sem tudtak minőséget hozni a támadásokba, ezért is tudott győzni a DACˮ – mondta.