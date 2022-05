Gól nélkül jubilált a DAC

A körülbelül 70 fős vendégtábor a Himnusz eléneklése után azonnal rákezdett a szurkolásra és élettel töltötte meg a stadiont, amelyben a „hazai” szurkolók alig voltak többen a sárga-kékeknél. Az össznézőszám 202 volt. Az igazat megvallva nem tűnt fel, hogy már nem az év eleji járványügyi intézkedések vannak érvényben. A DAC vezetőedzője a beteg Nebyla helyére Dimunt állította a kezdőbe, többet azonban nem változtatott a Slovan ellen győztes csapaton. Az első percekben úgy tűnt jól döntött, hiszen sorra jöttek a vendég helyzetek. Előbb Szánthó fejelte fölé teljesen üresen Pinto beadását, majd Krstovic tanári kiugratását követően Balogh szemben a kapuval és a kapussal mellé lőtt, végül egy jobb oldali összjátékot követően Verlinden lőtte Chudý kezébe a labdát, és ekkor még csak a hetedik percben jártunk. Három hatalmas helyzetből azonban nem tudott gólt szerezni a Dunaszerdahely.

Az első hazai lövést Haša eresztette meg a 14. percben, de erőtlen kísérlete mellé ment. Ezt követően feljavultak a szerediek, a jobb oldalon Cobnan révén többször is megkavarták a csallóközi védelmet és ezzel egy időben először felhangzott a „Sereď do toho!” kiáltás is. Ahogy a vendég játékosok, úgy a szurkolók lendülete is alábbhagyott negyedórát követően, nem volt ritka, amikor a felettünk repkedő galambok szárnycsapásait is hallottuk a médiatribünön.

A félidő második felében kevesebb lövéssel végőző akciót láthattunk. Veszelinov rossz kifutása után Šulek lőhetett jó helyzetben, de nagyon csúnyán mellé és fölé lőtt, majd a 35. percben a Szánthóval helyet cserélő Verlinden húzott befelé jobbról, ballal lőtt, Chudý azonban szépen védte a rövid alsóba tartó labdát. Három perccel később Szánthó szögletét Krstovic fejelte fölé, míg a másik oldalon a hajrában egy kisszöglet után Fábry lőtte Veszelinov ölébe a labdát, így 0:0-val ért véget a játékrész.

A szünetben mindkét edző cserélt, a szerdahelyieknél a sok hibával játszó Szánthót Andzouana váltotta, míg a hazaiaknál Haša helyére Košťál jött. Utóbbi egy jó lövéssel indított, de Veszelinov a helyén volt. Egy órát követően Krstovic is befejezte, a helyére Sharanit küldte a vendégek szakmai stábja. Ez után egy ígéretesen induló dunaszerdahelyi támadás végén Balogh lőtt pont középre. Ezt követően Krstovic kapott sárgát már a kispadon, mivel a lecserélésekor a túloldalon ment le, majd visszafelé rövidített és a szögletzászlónál belépett a játéktérre. Óriási lehetőség maradt ki a 66. percben, mikor a tizenhatoson belül Andzouana visszafejelt labdájánál Balogh lyukat rúgott, míg Sharani kísérletét blokkolták a védők. A másik kapu előtt Fábry lőtt veszélyesen, de a kapus szerencséjére a védők blokkoltak, jól csapódott pedig a labda.

A 77. percben Balogh Norbert helyét Andrezinho vette át, míg a szeredieknél a Dunaszerdahelyen nem túl jó teljesítményt mutató, így kölcsönadott Fábryt cserélték le, aki most sem váltotta meg a futballvilágot. Öt perccel a rendes játékidő vége előtt Andrezinho végzett el szabadrúgást az oldalvonaltól, a jó beadásról viszont mindenki lemaradt a kapu előtt. Ennél is közelebb jártak a gólhoz a szerediek, Košťál tudott lőni 5-6 méterről, de Veszelinov bravúrral védett. Az utolsó percekben Moumou is pályára lépett Verlinden helyén, de gólt ő sem tudott lőni, így 0:0-val ért véget a DAC 600. élvonalbeli mérkőzése. A döntetlen egyben azt jelenti, hogy a szerdahelyiek biztosan a negyedik helyen végeznek a bajnokságban, így hazai környezetben játszhatnak majd az Európa-Konferencialiga-selejtezőért vívott rájátszásban.

ŠKF Sereď–DAC 0:0 Játékvezető: Dohál, 202 néző Sárga lap: Košťál (73.), ill. Krstovic (64.), Pinto (70.) SEREĎ: M. Chudý–Todoroski, Dias, Šulek, Popović–Potoma, Iglesias, Fábry (77. Radič)–Haša (46. Košťál), Cobnan (81. Mateus), P. Yao (91. Sanusi) DAC: Veszelinov–Pinto, Kružliak, Brunetti, Ciganiks–Dimun, Njie–Szánthó (46. Andzouana), Balogh (77. Andrezinho), Verlinden (Moumou 89.)–Krstovic (61. Sharani)