Gelle nem vágyik a négyesbe

Botek Ádámmal az Eb-n a 4. helyen zártak K2 1000 méteren, a vb-n pedig hatodikok lettek. Számított rá, hogy ez elég lesz az Év kajakosa-címhez?

Nem vártam ezt az elismerést, mert nagyon erős volt az idei konkurencia. A fiatalok gyönyörű eredményeket értek el. Nekünk balszerencsénk is volt Ádámmal. A terveink szerint zajlott az év, az alapvető célkitűzéseinket teljesítettük, de lehetett volna jobb is. Éppen ezért meglepődtem, hogy én lettem az év kajakosa, és annál közelebb áll a szívemhez ez a díj, mert azt mutatja, hogy az emberek nemcsak az érmeket látják, hanem értékelik azt a sok munkát, amit ebbe belefektetünk.

Immár második éve együtt osztja ki az elismeréseket a síkvízi és a vízi szlalom szakág, de a kajakosok és a kenusok között is van egy „abszolút győztes”. Idén hiába lett a síkvízi szakágban az év kajakosa, az abszolút győztes a kajakosok között Samuel Baláž lett. Nem féltékeny kicsit rá?

Egyáltalán nem, teljesen megérdemelte a díjat. Én is közötte és Zalka Csabi között döntöttem volna, mert Csabi még K1-ben is érmet szerzett az U23-as vb-n, ami nem kis dolog. De persze Samo benne volt minden érmes hajóban, az U23-as vb-n és az Eb-n is győzött négyesben, az Eb-n párosban is, és tagja volt a felnőtt vb-n 1000 méteren második kajak négyesnek is… Csak gratulálni tudok az eredményeihez. Remélem, jövőre nekem is sikerül ilyen eredményeket elérni, de hát 2019-ben az olimpiai kvalifikáció lesz a fő cél.

Milyennek látja az esélyeiket?

Aki nem mozog a sportban, az talán nem látja, de kijutni egy olimpiára nagyon nehéz dolog, sokkal nehezebb, mint maga az olimpia. Kevés hely van, nehéz megszerezni őket. Vannak, akik olimpiai érmet akarnak, de sokaknak az a céljuk, hogy egyáltalán kijussanak. Ilyenkor a legtöbb ország több pénzt is fektet a sportolóiba, mert ha valaki nem szerzi meg a kvótát, akkor nincs annyi javítási lehetőség.

A tavalyi, račicei vb-n ezüstérmesek lettek Botek Ádámmal, akkor azt mondták, a K2 1000 méter a prioritás. Ez azóta is így van? Mert most úgy tűnik, mintha mindenki szeretne beülni a négyesbe is…

Én nem. Biztosan fogok indulni a válogatón 500 méteren is, hogy ha bármi történik, számítsanak rám, de elsősorban a K2 1000 méterre koncentrálunk. Ebben az évben nagyon megnőtt a konkurencia ebben a számban, de szerintem Ádámmal meg tudunk birkózni a feladattal. A négyesben sokan benne akarnak ülni, ekörül sok harc lesz, és nem csak a versenypályán. Nagyon fogok örülni, ha mi Ádámmal szépen, nyugodtan foglalkozhatunk a párossal; velünk ne foglalkozzon senki.

Akkor kicsit örül is neki, hogy kimarad a négyes körüli harcokból?

Mindenképpen. Mentálisan és a felkészülés tekintetében is nagyon nehéz év vár ránk. Aki benne akar lenni a négyesben, annak mindent meg kell tennie érte, akár félretenni a saját büszkeségét, hogy a lehető legjobb hajót lehessen összeállítani.

A világbajnokságon nehéz körülmények között a hatodik helyen végeztek. Mit tudnak meríteni ebből az eredményből?

Idén az volt a célunk, hogy ott legyünk a legjobb kajakosok szűk körében. Ez sikerült is. A legrosszabb helyezésünk 6. hely volt a vb-n. Ha odaállunk a startra, legyen az előfutam, középfutam vagy döntő, mindenki számol velünk, és tudják, hogy ott tudunk lenni az elején. Ez sokat jelent. A csehek például Račicében harmadikok voltak, de idén sem az Eb-n, sem a vb-n nem kerültek döntőbe – így nagyon nehéz lenne összetartani a hajót. Most viszont tudjuk, hogy ha rendesen, odafigyelve versenyzünk, akkor benne tudunk lenni az első hatban. Úgy kell felkészülnünk, hogy a 100–120 százalékos pontosság a vb-re legyen meg, és akkor nehezen tudom elképzelni, hogy ne legyünk ott a kvótaszerző helyen.

A vb-t Szegeden rendezik, mit szól hozzá?

Nagyon örülök neki! Otthonosan érzem ott magam, most kíváncsi is vagyok, mert az egész pályát átépítik. A szegedi hangulatnál nincs jobb, ráadásul a versenynek külön rangot ad, hogy ez lesz az olimpiai válogató. Ez csak jó, meg fogjuk tudni mutatni, milyen fantasztikus sport a kajak-kenu.