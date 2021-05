GALÉRIA: Szoros meccsen kapott ki a HC DAC, az utolsó meccsre marad a döntés

Az első mérkőzésen a HC DAC 33:24-re nyert, így ők várhatták nyugodtabban a Vágsellye elleni visszavágót, ennek ellenére elég idegesen kezdett a dunaszerdahelyi csapat, több technikai hiba is csúszott a támadásba, az első kiállított is tőlük került ki Élő Beatrix személyében. A 8. perc elején már 5:2-re vezettek a hazaiak. A hatodik sellyei gólnál DAC vezetőedzője kénytelen volt időt kérni.

Königová góljával már 8:2-re növelte az előnyét a hazai csapat a 12. percben. Sona Furgaláková a vágsellyeiek kapujában megbabonázta Bízikékat, több ziccert is hárított. A 16. percben Élő hetesével 10:6-ra zárkóztak a vendégek. Königová újabb góljával fordultak rá a felek az első játékrész utolsó 10 percére (12:7). Trepáčová kiállítása alatt kettőre (12:10) jött fel a DAC. Oguntoye Viktória tartotta meccsben a DAC-t a védéseivel, és passzolóképességét is megcsillogtatta, amikor egész pályás labdával indította Bízik Rékát, aki be is vágta a helyzetet (14:11). Azonban ez sem volt elég, ugyanis a DAC sorra rontotta el a ziccereit, így 16:11-es vágsellyei vezetéssel ért véget az első 30 perc.

Egy szerencsésen megpattanó hazai góllal kezdődött a második játékrész, amire Bugár Cintia válaszolt. Königová pedig válaszolt a válaszra (18:12). Pástorková kiállítása után Pócsiková hetesével nyolcra növelte az előnyét a Vágsellye. Öt perc után, kilenc gólos hazai vezetésnél Debre Viktor időkéréssel próbálta felrázni a vendégeket. A DAC átállt öt plusz egyes védekezésre, a zavaróban a csapatkapitánnyal Straka Máriával, ami láthatóan nem ízlett a hazaiaknak, még tiszta lövőhelyzetet sem tudtak kidolgozni. Őrült rohanás kezdődött meg a pályán, de a DAC nem volt képes 3-4 gólnál közelebb kerülni a hazaiakhoz. Itt is, ott is sok volt a technikai hiba a támadásban.

Az utolsó 10 percre a Bízik testvérek góljainak köszönhetően 2 gólra olvadt a hazaiak előnye (25:23), azonban Bízik Boglárka kiállítása miatt nehéz két perc elé nézett a DAC.

Egy vitatható ítélet után Juhost küldték ki két percre a 26. perc elején, Pócsiková pedig hetesből 28:25-re módosította az eredményt. Két perccel a vége előtt Straka Mária góljával ismét csak két gól volt a különbség. Az utolsó perc elején Pastorková találatával 29:28 lett az eredmény, a vágsellyeiek azonban büntetőhöz jutottak, amit Pócsiková bevágott, így 30:28-re győztek a vágsellyeiek. A harmadik, minden eldöntő meccset szombaton Dunaszerdahelyen rendezik.