GALÉRIA: Rossi a három pontnak örülne a legjobban

„Taktikai részletekbe nem megyek bele, pont a taktika ellen szólna, hogy az ellenfelünknek kiadjuk az elgondolásainkat – fogalmazott Rossi, amikor arról kérdezték, hogyan lehet eredményes a magyar csapat Szlovákia ellen. – Két dolog lesz fontos, a taktika és a pszichika. Ha jó értelemben vett feszültséggel lépünk pályára, nem hagyjuk magunkat nyomás alá helyezni, és a taktikai szervezettség is meglesz, akkor jó csapategységre van kilátás.”

Rossi 2017 júliusától egy évig a DAC vezetőedzője volt, ismeri a szlovák bajnokságot, de a válogatottról is pontos képe van, felsorolta a várható szlovák kezdőcsapatot: „A kapuban Dúbravka lesz, a védelemben jobb oldalon Pekarík, a bal oldalon Hancko. Az egyik középhátvéd biztosan Škriniar lesz, mellette Štetina, Vavro vagy Šatka is szerepelhet. A középpálya közepén Lobotka, Hamšík, Kucka hármasa stabil, a széleken Stoch, Mak vagy Rusnák játszhat, elöl középen pedig Duda vagy Ďuriš.”

Pavel Hapal szlovák szövetségi kapitány keretében két olyan játékos is szerepel, akit Rossi jól ismer, a még mindig a DAC-ban játszó Ľubomír Šatka mellett néhány fordulóban később Dániába távozott Pavol Šafrankót is irányította az olasz mester Dunaszerdahelyen. Lapunk kérdésére, számít-e rá, hogy ők is pályára lépnek, Rossi így válaszolt: „Pavol keveset volt velem, Ľubomírt egész évben edzettem. Kiváló védő, kiváló srác. Örülnék, ha mindkettőjüket láthatnám a pályán, de még jobban örülnék, ha elhoznánk a három pontot” – tette hozzá széles mosollyal a szövetségi kapitány.

Rossi keretében újoncként ott van a 18 éves Szoboszlai Dominik. A Salzburg fiatal csatárát már a Nemzetek Ligájában is sokan szívesen látták volna a nemzeti csapatban, többször rá is kérdeztek Rossinál, mikor hívja már be. „Magyarország nem tér el Olaszországtól, mindenki szövetségi kapitánynak érzi magát, én ezt értem és elfogadom. A múltban, valahányszor azt kérdezték, miért nem hívtam meg Szoboszlait, mindig azt válaszoltam, hogy még nem érkezett el a megfelelő pillanat. Most úgy érzem, eljött ez a pillanat.”

Az olasz szakvezető arra is kitért, hogy a sajtó egy része azzal vádolta meg, az utolsó Nemzetek Ligája-meccs és az első Eb-selejtező között csak tétlenkedett. „Magyarországon általában mindenki tiszteletben tartja a szakmaiságot és a munkámat. A közelmúltban viszont volt, aki megkérdőjelezte, mit cselekedtem a novembertől márciusig terjedő időszakban. Nekik mondanám, hogy az UEFA naptárát nem Marco Rossi írja. Ez alatt az idő alatt megfigyeltünk minden egyes országos figyelemre érdemes játékost, sokakat élőben, személyesen is megtekintettünk. Azokat a játékosokat hívtuk most el a keretbe, akik mindenki másnál nagyobb garanciát jelentenek a jó eredményre. Sok szempontot figyelembe kell vennünk, nem csak egy vagy két aspektus létezik. Csak kedden vagy szerdán döntök a kezdőcsapatról” – jelentette ki Rossi.

A szurkolók között ellentmondásos a csapatkapitány, Dzsudzsák Balázs megítélése is, főleg azóta, hogy az Egyesült Arab Emírségekben játszik. „Vannak, akik szeretik Dzsudzsákot, és vannak, akik ki nem állhatják. Tény, hogy három hete nem játszott, de jobb állapotban van, mint novemberben – vélekedett Rossi. - Dzsudzsákra ugyanúgy igaz, mint mindenki másra, hogy mindig az egyéni sajátosságok alapján döntjük el, ki játszhat. A téli időszakban például ő rendszeresen pályára lépett, amikor a többi magyar nem.”

Rossi hangsúlyozta, óriási lökést adna a magyar válogatottnak, ha Nagyszombatban győzelemmel tudná kezdeni az Eb-selejtezősorozatot. „Meggyőződésem, ha a szlovákok ellen sikerül jól indulni, az óriási lelki előnyt jelent a horvátok elleni meccsre is.”

