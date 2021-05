GALÉRIA: Leclerc balesetet szenvedett, mégis övé a pole Monacóban

Leclerc pályafutása során nyolcadik alkalommal indulhat az élről, idén, illetve Monte-Carlóban először.

A Red Bull holland versenyzője, Max Verstappen a második, a Mercedes finn pilótája, Valtteri Bottas a harmadik helyről rajtolhat. A címvédő és hétszeres világbajnok, a pontversenyben jelenleg is vezető brit Lewis Hamilton (Mercedes) ezúttal csupán hetedik lett

Az utolsó körben senki nem tudott javítani a pozícióján, mert Leclerc a szalagkorlátnak ütközött, ezért piros zászlóval véget vetettek az edzésnek.

A német Mick Schumacher nem tudott rajthoz állni az időmérőn, mert a délelőtti szabadedzésen komoly károk keletkeztek az autójában, amikor az egyik kanyarban megcsúszott és ugyancsak a szalagkorlátnak csapódott. A Haas pilótájra így az utolsó helyről indul majd a futamon.

A 78 körös Monacói Nagydíj, az idény ötödik futama vasárnap 15 órakor rajtol.

What just happened..???!



Charles Leclerc has his 8th pole position; and his and Ferrari's first since Mexico 2019



Championship leader Lewis Hamilton will start 7th #MonacoGP 🇲🇨 #F1 pic.twitter.com/Jcjy4WvZE2