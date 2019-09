GALÉRIA: Csak büntetőkkel jutott tovább a DAC a kupában

Két sárga-kék csapat futott ki a pályára a zsúfolásig megtelt füleki futballpályán, a DAC vendégjátéka igazi népünnepély volt a helyiek számára. A szurkolók transzparenssel fogadták a dunaszerdahelyi társakat: „Isten hozott, DAC-YBS” hirdette a felirat.

A dunaszerdahelyiek szokásos kezdőjéből csak Koštrna, Vida Kristopher ,Ramirez és Davis hiányzott.

A vendégek kezdték fölényben a meccset, de nagy helyzetet nem alakítottak ki, később pedig a fülekiek kiegyenlítették a játékot, néhány ígéretes akciójuk is volt. A DAC részéről Fábry szöglete után Taiwo fejelt mellé, majd Čmelík lőtt futtából mellé, a másik oldalon pedig Strnisa nem rossz lövése szállt a kapu fölé.

A második félidőben egyértelműen a DAC dominált, de kidolgozott helyzetek nélkül. Peter Hyballa a 62. percben Čmelík helyett Ramirezt küldte pályára, tíz perccel később pedig Vida Kristopher is beállt Divkovic helyére. Negyedórával a lefújás előtt Šimčákot Davis váltotta.

Labdarúgó Slovnaft Cup, 4. forduló FTC Fiľakovo–DAC 0:0, büntetőkkel 5:6 Sárga lap: Kovanič. Játékvezető: Mastiš, 2075 néző. FTC: Páriš–Rubint, Kovanič, Daško, Jankovics–Fajd (78. Kurunci K.), Strnisa–Püšpöky, Köböl, Urbančok–Jass (90. Kurunci A.). DAC: Jedlička–Blackman, Kružliak, Beszkorovajnij, Šimčák (75. Davis)–Vida M., Oravec, Fábry–Divkovic (72. Vida K.), Taiwo, Čmelík (62. Ramirez).

A végjátékban a DAC már kétségbeesetten próbált rohamozni, de eredmény nélkül. A hazai közönség egyre inkább kezdte elhinni, hogy kihúzhatják a döntetlent a nagynevű ellenféllel szemben, zengett a lelátóról a „Hajrá Fülek!”, a lefújás után pedig a „Szép volt fiúk!”, a tizenegyesek előtt a We are the Champions szólt a hangszóróból.

Következtek a tizenegyesek, az első öt szériában senki sem hibázott, a hatodikban Vida Máté belőtte, Köböl Máté lövését viszont védte Jedlička, így a DAC jutott a 4. fordulóba, ahol az V. ligás Radimov együttesével találkozik.