Füleki terepfutás – tizenkettedszer

František Földeš hívta életre a versenyt, napjainkban azonban már Illés Zoltán, a helyi FTC kerékpárszakosztályának vezetője áll a mintegy húsztagú szervező gárda élén, s a város hathatós támogatásával zajlik.

„Hat távon lesz verseny, tizenöt kategóriában hirdetünk győztest. A 6-tól 15 éves korig 200 m, 400 m, 1 km és 2 km vár a fiatalokra, a két főtáv pedig a 13 km és az 5 km – sorolja a futómenüt Illés Zoltán. – A rajt és a cél, vagyis a teljes versenyközpont a Füleki TC stadionjában lesz. Előzetesen hetven felnőtt és nyolcvan gyerek jelentkezett, de nem tudjuk, mit tesz a részvétellel a várható időjárás-változás. Régi-új pályán zajlik az 5 kilométeres verseny, amely Szentfalig vezet és vissza. Szép kört tesznek meg a versenyzők a Sárkány-hegy körül a 13 kilométeres távon, többnyire föld- és aszfaltburkolaton. Tavaly összesen kétszázan indultak, s idén is várunk mindenkit, aki le akarja tesztelni felkészültségét. Kedvező a nevezési díj is, hiszen az előre nevezettek méretre szabott futótrikót is kapnak. Sok támogatónk van, negyvenöt ajándékcsomag vár a jelenlevőkre.”