Forma–1: fejleszteni vagy nem, ez itt a kérdés

Happy end?

A nagy változások 2017-ben jöttek, amikor a mérnökök alaposan átdolgozták az autók kinézetét. Szélesebb, hosszabb szárnyakat (a jobb aerodinamika miatt) és sokkal szélesebb gumikat kaptak (a jobb mechanikai tapadás érdekében), és a szurkolók nagy örömére jöttek a sokkal gyorsabb köridők is. Egyetlen dolog nem változott, az pedig a Mercedes fölénye. 2014-től, a hibrid éra bevezetése óta, eddig minden egyes szezont sikerült megnyernie a Mercedesnek, mind konstruktőriben, mind egyéniben.

Azt már megszokhattuk, akár a Ferrari, akár a Red Bull dominanciája alatt, hogy ha valaki ilyen sokáig uralja a mezőnyt, az sem a többi csapatnak, sem a szurkolóknak nem tetszik, ezért az FIA most ismét új szabályokat alkotott, amik 2021-től lépnek érvénybe.

2020-ban így vakarhatják a fejüket a csapatok a fejlesztések miatt – hogy mennyire éri meg befektetni az idei autókba. Ez főleg a kiscsapatok dilemmája, akiknek egy koncepcióváltás több évbe is kerülhet, ami súlyos pontokat, majd milliókat jelenthet. A gyári csapatoknál ez nem kérdés. Példaként vehetjük a Ferrarit, amely kb. 430–450 millió eurót költött tavaly, míg a Toro Rosso vagy a Williams 130–150 millió környékén járt.

Fejvakarás

Ilyen esetben a legnagyobb matek mindig az, hogy mikortól kezdjenek el teljes erővel a következő szezonra koncentrálni. Ha túl korán kezdik el, könnyen lehet, hogy bukják az idei szezont, ha viszont túl későn, akkor a következőben lehetnek gondjaik.

Ilyenkor persze az is benne van a pakliban, hogy valaki nagyon betalál. Emlékezzünk vissza 2009-re, amikor a Brawn GP bombaként robbant be egy szponzor nélküli autóval és Jenson Buttonnal meg is nyerték a világbajnoki címet.

Ha az utóbbi éveket nézzük, akkor a Racing Pointra (korábban Force India) jellemző volt, hogy gyengébb kezdés után a hatékony fejlesztéseknek köszönhetően a szezon végére mindig oda tudtak érni a 4–5. hely környékére, 2019 kivételével. A Ferrarinak sem sikerül összeraknia egy teljes szezont. Előfordult, hogy több futamon is szenvedtek, majd miután visszaálltak a korábbi konstrukcióra, egyszer csak működni kezdett az autó. Ellenben a Renault csapatfőnöke, Cyril Abiteboul úgy nyilatkozott, az autó erőforrását sikeresen átdolgozták, így sokkal közelebb lehetnek az élmezőnyhöz 2020-ban.

Hogy aztán a többi istállónál milyen taktikát választanak, arra az új kocsik bemutatásánál valamivel több fény derülhet.

HENCZE ERIK