Focicentenáriumot ünnepeltek

Tartalmas és sokszínű kínálat várt azokra az érdeklődőkre, akik kilátogattak a százéves osgyáni labdarúgás tiszteletére szervezett eseménysorozatra. Az ünnepséget semmiképpen sem árnyékolta be az a tény, hogy a felnőttcsapat mindössze egy idényt bírt ki a közép-szlovákiai V. liga D csoportjában.

Jó volt látni, hogy van utánpótlás, és nem kell temetni a focit az ezerhatszáz lakosú közép-szlovákiai községben. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az a valóság, hogy a rendezvény elején a fiatalabb és az idősebb diákok mérkőztek meg egymással. „Örömjáték a pályán, örömünnep a lelátón” – jegyezte meg egy korosodó szurkoló. A gyerekek nem ismertek elveszett labdát, önzetlenül továbbították a játékszert az előnyösebb helyzetben lévő társakhoz, és szerfelett örültek minden egyes gólnak. Szinte el sem hitték, hogy letelt a számukra megszabott játékidő.

„Sajnos alig tudunk valamit a száz évvel ezelőtti eseményekről. Az ismeretlen alapítók azonban minden dicséretet megérdemelnek nemes tettükért. Úgyszintén az elismerés hangján szólhatunk azokról, akik a múltban szerepet vállaltak e szép sportág felvirágoztatásáért. A későbbi feljegyzések szerint olyan történetek is lejátszódtak például, hogy az Osgyán–Ajnácskő összecsapás után a szurkolók vasvillával kergették egymást, vagy hogy három törzsszurkoló hírében álló hölgy még napsütéses időben is esernyővel jelent meg valamennyi hazai meccsen csupán amiatt, hogy megütögethessék a szerintük pocsék teljesítményt nyújtó partjelzőt. Ennél komolyabb események tömkelege is lejátszódott ezen a pályán és környékén” – sorolta Juhász Zoltán osgyáni klubelnök és játékos.



A diákmérkőzés után a III. ligás rimaszombatiak az örökös riválisnak számító losonciakkal csaptak össze. A gömörieknek ez volt az első előkészületi meccsük, az előző idényben pályára lépők közül ezúttal meglepetésszerűen csak öten szerepeltek, a többiek az U19-es ificsapatból kerültek ki. A Marián Kudlík által irányított gárda Patrik Kováč találatával a második félidő elején kihasználta meddő mezőnyfölényét, és végül megtartotta egygólos előnyét a szintén III. ligás nógrádiakkal szemben.



Az osgyáni felnőttcsapat és a Hrnčiarske Zalužany párharca a diákmeccshez hasonlóan 4:4-es döntetlennel végződött, a mintegy hétszáz néző látványos gólokat és megannyi parádés megmozdulást élvezhetett.

A ceremónia tetőfoka volt az egykori szlovák válogatottak és a helyi öregfiúk bemutatkozása. S bár Dušan Galisék más súlycsoportban voltak, mint a vendéglátók, a különleges és klasszis megoldások kárpótolták a hazai szurkolókat a 10:3-as vereségért. A válogatottak névsorát böngészve olyan nevekre is rábukkantunk, mint Fišan, Pinte, Simon, Timko, Penksa, vagy Petráš.



„Mindenkit megjutalmaztunk, aki valamit alkotott az osgyáni foci világában. Számos posztumusz kitüntetést is kiosztottunk. Jelenleg természetesen már a jövőre összpontosítunk, augusztus közepe felé ugyanis nekivágunk a rimaszombati területi bajnokság VI. Double Star Bet ligája küzdelmeinek” – tájékoztatott Juhász Zoltán.