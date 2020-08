Európa-liga: két favorit, két veszélyes ellenfél

A negyeddöntőkhöz hasonlóan az elődöntők is egy mérkőzésen dőlnek el a második számú európai kupasorozatban.

Mindenki jó formában

A vasárnapi, FC Sevilla–Manchester United mérkőzést Kölnben rendezik. A párharc esélyesének ugyan a Vörös Ördögöket tartják, de a Sevilla egy igazi Európa-liga-specialista csapat, amely ráadásul remek formába került a koronavírus-járvány után újraindult spanyol bajnokságban. Az andalúzok végül komolyabb izgalmak nélkül szerezték meg a BL-főtáblát érő negyedik helyet, sőt, a harmadik helyért is az utolsó fordulóig harcban voltak az Atlético Madriddal.



Manchesterben szintén jók az előjelek. Martialék az újraindulás után jó formában futballoztak, és sikerült feljönniük a harmadik helyre. Tény azonban, hogy az Európa-ligában nem volt olyan lehengerlő a teljesítmény, a jól védekező FC Köbenhavnt csak egy hosszabbításban szerzett büntetővel tudta kiejteni a United.



A Sevilla szintén 1:0-ra győzött a negyeddöntőben, de az andalúzok Wolverhampton elleni játékára nem lehet panasz, végig aktívabban játszottak és megérdemelten jutottak tovább.



Ole Gunnar Solskjaer várhatóan csak Luke Shaw játékára nem számíthat a fontosabb játékosok közül. A norvég szakember kitért Paul Pogba javuló teljesítményére a mérkőzés előtt. „Örülünk, hogy visszatért, hogy egészséges, és hogy élvezi a játékot. Remek személyiség, extra edzéseket is végez. Reméljük, láthatjuk, ahogy felemeli majd a trófeát. Ha összejönne a végső győzelem, az karrierem eddigi legboldogabb pillanata lenne.ˮ

Az Inter az esélyes

A hétfői mérkőzést Düsseldorfban rendezik, ahol az Internazionale a Sahtar Donyeckkel csap össze. Az előző mérkőzéshez hasonlóan ennek a párharcnak is van esélyese, viszont itt sem írható le az ellenfél. A Sahtar különösen jó formában van az Európa-ligában: a nyolcaddöntőben a Wolfsburg, a negyeddöntőben pedig a Basel ellen nyújtott lehengerlő teljesítményt – mindkét mérkőzést osztálykülönbséggel nyerte az ukrán csapat. A Sahtar utoljára nem is olyan régen, a 2015/16-os szezonban került be utoljára az Európa-liga legjobb négy csapata közé, de akkor a Sevilla ellen nem tudta kiharcolni a döntőbe jutást. Ezúttal is egy komoly játékerőt képviselő csapat vár az ukránokra, az Internazionale ráadásul szintén remek formában van.



Conte együttese is jó hajrát produkált hazája bajnokságában. Bár a csapat már viszonylag korán elvesztette az esélyét a bajnoki címre, de végül a második helyen, mindössze egy ponttal a bajnok Juventus mögött végzett.



„Mind azon dolgozunk, hogy az Inter visszakerüljön a helyre, ahová való, hogy egy olyan klubbá váljon, amely képes trófeákat nyerniˮ – fogalmazott Antonio Conte a mérkőzés előtt. Az elmúlt hetekben több forrás is arról számolt be, hogy az olasz szakember az új szezonban más munka után néz, de a SkySports legfrissebb értesülései szerint valószínű, hogy a menedzser mégis marad a klubnál. Conte valószínűleg nem számíthat az egyre jobb formába lendült Alexis Sánchez játékára – egyes olasz források szerint sérülés miatt a chilei támadó csak az új szezonban térhet vissza.



Sokan már a negyeddöntők előtt Manchester United–Internazionale döntőt jósoltak, és erre továbbra is reális esély mutatkozik. Az viszont tény, hogy mindkét nagyágyúra egy rendkívül veszélyes ellenfél vár, komoly nemzetközi tapasztalattal – nem lenne világszenzáció, ha valamelyikük meglepetést okozna.