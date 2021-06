EURO-2020 - Cseh továbbjutás az utolsó budapesti mérkőzésen

Az esélyesebbnek tartott hollandok az 55. percben emberhátrányba kerültek Matthijs de Ligt kiállítása miatt, ezt követően a csehek átvették az irányítást, így előbb Tomas Holes fejesével a 68. percben vezetést szereztek, majd a végeredményt az immár négygólos Patrik Schick állította be a 80. percben.

A cseh csapat a dán együttessel találkozik a négy közé jutásért, az összecsapást szombaton Bakuban rendezik.



Európa-bajnokság, nyolcaddöntő:

Csehország-Hollandia 2-0 (0-0)

Puskás Aréna, 52 834 néző, v.: Szergej Karaszjov (orosz)

gólszerzők: Holes (68.), Schick (80.)

piros lap: De Ligt (55.)

sárga lap: Coufal (56.), illetve Dumfries (46.), De Jong (84.)



Csehország:

Vaclik - Coufal, Celustka, Kalas, Kaderabek - Holes (Kral, 85.), Soucek - Masopust (Jankto, 79.), Barak (Sadilek, 92.), Sevcik (Hlozek, 85.) - Schick (Krmencik, 92.)



Hollandia:

Stekelenburg - Dumfries, De Vrij, De Ligt, Blind (Timber, 81.), Van Aanholt (Berghuis, 81.) - De Roon (Weghorst, 73.), Wijnaldum, De Jong - Depay, Malen (Promers, 57.)



II. félidő:

53-55. perc: De Ligt utolsó emberként kézzel állította meg a labdát, amellyel Schick törhetett volna kapura. A játékvezető elsőre sárga lapot adott, majd a videobíró segítségével végül kiállította a holland védőt.

67-68. perc: egy jobb oldali cseh akció végén Stekelenburg kiejtette a labdát, így szöglet következett. A sarokrúgást követően Holes 5 méterről a bal sarokba fejelt (1-0).

80. perc: Holes csapott le a labdára, amellyel a bal oldalon iramodott meg. Középre adására jó ütemben érkezett Schick, aki 8 méterről a jobb alsó sarokba lőtt (2-0).

A hollandok azonnal magukhoz ragadták a kezdeményezést, így az első helyzet is az övék volt, míg a csehek egy veszélyes távoli lövéssel válaszoltak. A félig "narancsba öltözött" Puskás Aréna közönsége által támogatott holland együttes többnyire fölényben futballozott, sőt, számos veszélyes támadást is vezetett, azonban a játékosoknak egyszer sem sikerült eltalálniuk a kaput. A csehek elsősorban gyors ellenakciókra építettek, ezekkel sikerült többször a rivális csoportkörben is bizonytalankodó védelme mögé kerülniük, azonban gólt ők sem szereztek a rekkenő hőségben rendezett első félidőben.

A folytatásban ugyancsak a holland válogatott irányított, sőt, a meccs addigi legnagyobb helyzetét puskázta el Malen: egyedül vezethette a labdát a cseh kapusra, aki azonban nagyszerű ütemben kimozdulva menteni tudott. Egy perc múlva viszont nagyot fordult a kocka, mivel De Ligtet kezezés miatt kiállította az orosz bíró. A csehek az emberelőnyüket kihasználva beszorították az ellenfelüket, a nyomás pedig bő tíz perc után góllá érett. A létszám- és gólhátrányban lévő hollandok kitámadtak az egyenlítés érdekében, de az utolsó kulcspasszok továbbra is pontatlanok voltak, így komoly lehetőséget nem tudtak kidolgozni, ellenben a csehek egy gyors kontra végén Schick révén eldöntötték a továbbjutás kérdését. A hátralévő időben a cseh csapat hatékonyan védekezett, így a hollandoknak még a szépítés sem jött össze a lefújásig.