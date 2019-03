Értékes pont, de nyerhettek is volna

„Több volt ebben a bajnokiban, akár meg is nyerhettük volna – mondta érdeklődésünkre Pint János csallóközaranyosi klubelnök. – Végül heroikus küzdelemben legalább egy pontot szereztünk, ami erőn felüli teljesítmény volt részünkről. Ha felsorolom a körülményeket, azokból kiderül, hogy milyen helyzetben voltunk, miközben a szerencse is elpártolt tőlünk. Eleve kevesen voltunk, Talárová korán kiszállt piros lappal, Tóth Vivien a mérkőzés negyede után már nem tudta folytatni, s a második félidő elején kapusunk, Garai is megsérült, s mivel nem volt tartalékja, sérült lábbal védett végig. Utólag elárulhatom, hogy Szalai Szilvia műtét utáni lábadozás közben, Olajos Viktória térdsérüléssel vállalta a játékot. Le a kalappal a lányok előtt! A hajrában 27:23-ra vezettünk, de a bajnoki abszolút végére már nagyon elfáradtak kézilabdázóink, egyenlítettek a hazaiak, de újra vezettünk, s ennél az állásnál egyedül tört kapura az ellenfél játékosa, de Garai Emese hárította lövését, a labda azonban kipattant, és a második hullámból érkező ember egyenlített. Mert a mieink nem bírtak már visszaérni, ami máskor nálunk nemigen szokott előfordulni. Annyira fontos játékunkban a visszazárás.”

NŐI I. LIGA 15. forduló: Košice–Šurany 19:24 (8:12); Nesvady-Imeľ–MŠK Dunajská Streda 23:24 (10:12), gólok: Lucia Ožvaldová 3, Kládek Beatrix 2, Simonyics Ulrika 1, Kóša Nikolett 3, Haris Edina 7, Zachar Karin 6, Vanesa Ryšavá 1, ill. Matus Virág 3, Brunczvik Fanni 2, Posvancz Rebeka 1, Juhos Kata 7, Straka Mária 3, Szabó Katalin 1, Bugár Cintia 7 – legközelebb március 30-án a Topoľčany vendége lesz a naszvadi-ímelyi csapat, a dunaszerdahelyiek pedig március 31-én (18.00) a Sereď ellen játszanak a dunaszerdahelyi városi sportcsarnokban; Partizánske–Zlatná na Ostrove 28:28 (17:18), csallóközaranyosi gólok: Olajos Viktória 2, Szabó Mónika 2, Zakál Tamara 3, Kasznár Marianna 9, Talian Dominika 1, Tóth Vivien 3, Zakál Vivien 3, Petra Talárová 5 – legközelebb március 30-án (18.00) a Hlohovec látogat a Kóczán Mór Sportcsarnokba; Hlohovec–Topoĺčany 29:21 (11:12); Sereď–Močenok 30:28 (13:17). Elmaradt: Stupava–Inter Bratislava (március 23-án, 17.00-kor pótolják).

Az állás:

1. Stupava 14 11 1 2 438:352 23

2. MŠK Dunajská Streda 15 11 0 4 494:398 22

3. Hlohovec 15 11 0 4 410:379 22

4. Sereď 15 10 1 4 493.469 21

5. Inter 15 9 1 4 415:353 19

6. Šurany 15 7 0 8 408.403 14

7. Zlatná n/O. 15 6 1 8 397:409 13

8. Partizánske 15 6 1 8 428:445 13

9. Nesvady-Imeľ 15 6 0 9 361:394 12

10. Topoľčany 15 4 0 11 375.447 8

11. Košice 15 4 0 11 342:441 8

12. Močenok 15 1 1 13 383:446 3