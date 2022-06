Elődöntőben a magyar női vízilabda-válogatott

Az első negyed változatos játékot hozott, az ausztrál válogatott szerzett vezetést, majd Keszthelyi-Nagy Rita és Gurisatti Gréta góljaival fordított a magyar csapat, de az első szünetnél már 3:2-re újfent Ausztrália vezetett. A második játékrészben olyat láthattunk, ami nagyon ritkán fordul elő, mindössze egy gól született. Ezt Keszthelyi-Nagy lőtte, e mellett viszont Vályi Vanda és Szilágyi Dorottya is eltalálta a kapufát, valamint egy kettős magyar emberelőny is kimaradt. Az ausztrálok kapusa, Gabriella Palm már 8 védésnél járt és úgy tűnt a hazai kapufa sincs Bíró Attila csapatával.

A magyar védekezés egyre inkább összeállt és a szerencse is elpártolt az ausztráloktól, így a harmadik negyedet Vályi távoli és Rybanská Nataša emberelőnyös góljával 0:2-re nyerte a magyar válogatott. A kétgólos előnyt a záró negyedben büntetőből csökkentették Bronte Halliganék, de Rybanská újfent eredményes volt, 4:6. A kapufa úgy tűnt átállt Máté Zsuzsannáék oldalára, sorban pattantak róla kifelé az ausztrál lövések, így a következő góljukra sokat kellett várni. 1 perc 15 másodperccel a vége előtt Keszthelyi-Nagy harmadik találat eldőlni látszott a mérkőzés. Ausztrália a végén mindent megpróbált, de már csak egy gólt tudtak lőni. A magyar csapat így roppant nehezen, a balszerencséjét szerencsére cserélve 6:7-re győzött és bejutott a legjobb négy közé a világbajnokságon. A negyeddöntő után a szurkolók és a játékosok közösen énekelték el a Himnuszt, majd Faragó Kamilláék vastaps közepette indulhattak el az öltöző felé.

A meccs emberének a két góllal, két labaszerzéssel és egy blokkal záró, pöstyéni születésű Rybanská Natašát választották. „A meccs közben még nem éreztem magam fáradtnak, hiszen extázisban játszottunk, de mikor kijöttem a medencéből, már éreztem, hogy kimerültem. Fizikálisan nagyon erős volt az ellenfél és nagyon szorosan védekeztek, így nehéz volt megmozdulni is. Nekünk pedig benne van a játékunkban, hogy mozogni kell. Nagyon fárasztó volt ebből a szempontból és mentálisan is, de utóbbin segített a közönség. Végig motiváltak voltunk és hittük, hogy győzni fogunk” – nyilatkozta Rybanská.

„Nagyon dolgos meccs volt, nagyon döcögősen indult, de a lényeg, hogy mi jöttünk ki ebből a hajszából jobban. Nagyon jól védett az ausztrál kapus, és aztán mi is túlhelyeztük a lövéseket. Nekem is volt rontott kísérletem, de hinni kell abban, hogy az első és az ötödik kísérletnek is megvan az esélye, hogy bemenjen. Meg kell találni az ideális helyzetet és ez nekem is sikerült egyszer. A mérkőzés fordulópontja, hogy a második és harmadik negyedben nem kaptunk gólt. Küzdöttünk és hajtottunk, így elöl nekünk bepattant egy-két lövés – kezdte az értékelést Vályi Vanda, majd rátért a hollandok elleni elődöntőre – Nagyon jó csapatról van szó és hasonlítanak egy kicsit az ausztrálokhoz is. Ők is szoktak keményen, szorosan védekezni és nekik is egy nagyszerű kapusuk van. Fegyelmezettnek, koncentráltnak kell lennünk, de azt gondolom, hogy taktikában és játékinteligenciában mi jobbak vagyunk” – zárta bizakodóan az eddig 19 ráúszásából 18-at megnyerő játékos.

„A testem nagyon fáradt, de a lelkem tombol – hangzott a mix zónában a kiskövesdi Máté Zsuzsanna első mondata. – Az elején én hibáztam, rólam lőttek centergólt. Ilyennek nem szabad megtörténnie. De örülök, hogy a lányok biztattak és együtt átléptünk ezen, a hibák után nem lehúztuk, hanem felépítettük magunkat. Ilyenkor jön elő igazán az, hogy mennyire összetartó a csapat és mentálisan is mennyire erősek vagyunk. Támadásban nagyon sokat hibáztunk, de a védekezés közel tökéletes volt” – mondta a Ferencváros játékosa, aki egy roppant kemény mérkőzést vár a hollandok ellen is.

„Nem számítottam rá, hogy ez ennyire gennyes lesz. Jobb szót nem tudok rá mondani, ez tényleg olyan volt. Ez a csapat sokszor megmutatta, hogy tud jól vízilabdázni. Most megmutatta, hogy küzdeni, harcolni is tud. A védekezésünk majdhogynem hibátlan volt, látszott, hogy ha Magyari Aldának megadjuk a segítséget, akkor ő is visszaadja ezt a kapuban. A hollandok ellen talán nagyobb taktikai csata lesz, hasonló fizikai küzdelemmel. Azt gondolom, hogy picivel jobb egyéni teljesítmények kellenek majd a sikerhez. Védekezésben jól működtünk, elöl is megvoltak a helyzeteink, de nagyobb higgadtság és koncentráltság kell, hogy eredményesebbek legyünk és akkor meg tudjuk verni őket is” – elemezte a látottakat Bíró Attila szövetségi kapitány.

A magyar és a holland csapat legutóbb februárban, a világligában játszott egymással, akkor 11:9-es magyar győzelem született. Előtte az olimpián és az olimpiai selejtezőben is Leimeter Dóráék győztek. Máté Zsuzsanna kiemelte azonban, hogy most nem ezekkel kell foglalkozni, hiszen ez egy világbajnoki elődöntő, ami a korábbi eredmények ellenére 0:0-ról indul. A másik ágon csütörtökön 16 órától az olaszok az Egyesült Államok válogatottjával mérkőznek, a magyar–holland elődöntő 21 órakor kezdődik a margitszigeti Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodában.