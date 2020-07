Jól játszott, de 3:1-re elvesztette a Slovan elleni rangadót a DAC

A kezdők:

DAC: Jedlička-Blackman, Kružliak, Bednar, Davis-Schäfer, Kalmár, Balic-Njie, Ramírez, Divkovic.

Slovan: Greif-Medvedev, Abena, Bajric, Bozikov-Rabiu, de Kamps, Moha-Strelec- Ozbolt, Medved.

A 61. örökrangadót immár szurkolók előtt rendezhetik. A DAC és Slovan B-közép már a mérkőzés előtt verbálisan egymásnak esett.

A körülbelül 6300 néző torkából szól a Gyurta Dani! Gyurta Dani! Az olimpiaibajnok úszó végezte el a mérkőzés kezdőrúgását. Majd azonnal a kezdősípszó után felhangzott a magyar himnusz.

A mérkőzés egy Slovan helyzettel kezdődött, Medved jutott el lövésig, de Jedlička védett.

A 6. percben Balic és Davis játszotta meg kicsiben a szögletet, amelyet Ramírez csúsztatott Greif kapujára, de nem volt veszélyes a szituáció.

A DAC kezdőjében egy meglepetést is találni, a 18 éves gambiai Saine Nije először szerepel az első perctől a MOL Arénában.

Az első tíz perc végén Kalmár ívelte be egy szabadrúgást, amit az alapvonal közeléből Ramírez fejelt vissza, a labdára Schäfer érkezett, de Greif kapuja mellé fejelt.

Kalmár Zsolt került óriási helyzetbe. Balic csapott le egy eladott labdára, tálalt a csapatkapitány elé, de a magyar válogatott középpályás technikás gurítását Greif könnyedén védte.

A 16. percben gólnak örülhetnek a hazai szurkolók. Divkovic a szögletet ívelte át a hosszú oldalra, ahol már várta a csapatkapitány a labdát és szépen Greif kapujába bólintott -- 1:0. Újra tombolt a MOL Aréna, igazi őrület volt a stadionban. A hosszú hónapokig némaságra és fotelszurkolásra kárhoztatott dunaszerdahelyi nézők jó értelemben véve őrjöngtek.

Azonban nem sokáig örülhettek a hazaiak. Medved kapott egy remek labdát a védők mögé, majd elgurította Jedlička lábai között – 1:1. A Slovan támadója nem túl sportszerűen a hazai nézőknek is kiintett a gól után.

Ramírez Balic és Schäfer volt a labda útja, a fiatal magyar középpályás jó helyzetből lőhetett, de a gyenge lövését könnyedén védte Greif. A félidő közepén elrendelt egészségügyi szünetben a vendégek edzője reklamálásért begyűjtött egy sárga lapot, ami után még a játékvezetőt is megtapsolta. Ám még idejében észbe kapott és visszafogta a mozdulatot, így megúszta a második sárgát. A szünet után Kadfi eresztett meg egy remek távoli lövést, ám Jedlička nagyot védett.

Martin Bednár sérült meg egy szögletnél, a védő nem is tudta folytatni a játékot. Helyére Matúš Malý érkezett. A fiatal játékos DAC nevelés, ez az első mérkőzése a felnőtt csapatban.

A csere előtt még Kadfi cselezgetett a hazaiak tizenhatosában, három DAC játékos mellett is elhúzta a labdát, de a lövése megpattant és a kapu fölé szált.

Az első félidő utolsó öt percében a DAC többször is veszélyesen kevergetett Greif kapuja előtt, Blackman egyszer gyanús körülmények között el is tűnt a vendégek tizenhatosában, de Gemzický játékvezető sípja néma maradt.

Pörgős, élvezetes első félidőt produkált a két csapat. Mindkét kapu előtt adódtak helyzetek, akár több gól is születhetett volna, de 1:1-el vonultak szünetre a felek.

A második félidő egy óriási Schäfer helyzettel indult, a fiatal középpályás egyedül vezette Greifre a labdát, de nem tudott túljárni a vendégek kapusának eszén. Kalmár is ígéretes helyzetbe került, de szabálytalannak ítélte meg a hazaiak csapatkapitányát a játékvezető. Az első öt percben nagy nyomás alatt tartotta a DAC a pozsonyiakat. Megélénkültek a hazai szurkolók is, zúgott a „Mindent bele!”

Kalmár villant megint, a tizenhatos vonaláról emelt technikásan kapura de Greif lehúzta. A kontrából Moha iramodott meg, gyönyörűen gurította be Medved érkezett is a hosszún azonban Jedlička óriási bravúrt mutatott be.

Nagyon jó a meccs, nagyon jó a hangulat. Moha húzta meg a szélen megint – Malý és Kružliak között nem először tátongott óriási hely –, ám Jedlička ismét hatalmasat védett. A másik oldalon Divkovic tekert, de a labdája elkerülte a kaput. Divkovic került megint helyzetbe, messziről tüzelt, de ismét célt tévesztett. Mondtuk már, hogy nagyon jó a meccs?

Blackman tört be szélről középre, passzolt Blaicnak, aki egyből Divkovicnak passzolt. A horvát támadó lapos lövését Greif alig ujjheggyel védte. A közönség már gólt kiáltott. A 18 éves Njie óriási tapsot kapott a hazai publikumtól. A fiatal gambiai jól mutatkozott be a Slovan ellen.

A 79. percben Kalmár Zsolt gurította vissza lövésre a labdát, Balic rá is szúrta, ám a lapos lövése célt tévesztett. 10 perccel a vége előtt Malý elsőre szabályosnak tűnő szerelését fújta le Gemzický, amire kitört a tömegjelenet. A DAC játékosok rárontottak a játékvezetőre, mire a Slovan játékosok rárontottak a hazaiakra. Meglepő módon azonban mindenki megúszta lap nélkül a kakaskodást. Ezután jött a hidegzuhany, Abena ártalmatlannak tűnő beadását Kadfi kaparta be a DAC kapujába - 1:2.

Itt volt a lehetőség az egyenlítésre: Divkovic beadásáról Ramírez maradt le. A három perces hosszabbításban becsülettel küzdött a DAC, de a Slovan rutinosan tördelte a játékot, sőt a lefújás előtt Moha egy kontra végén betalált így 1:3-ra módosított az eredményt. Ennek ellenére kiegyenlített meccset játszott egymással a két csapat, amelyen a Slovan jobban használta ki a helyzeteit.