Elképesztő meccsen verte a DAC a bajnokot

Dunaszerdahely | Az utolsó percben lőtt góllal, nagy iramú és elképesztően fordulatos meccsen a DAC 3:2-re legyőzte a nagyszombati Spartakot a labdarúgó Fortuna Liga 10. fordulójában.

A mérkőzés előtt köszöntötték a DAC egykori játékosát, Zsákovics Tibort, valamint az elmúlt hónap legszebb góljátjegyző Vida Kristophert, és a hónap legjobbjának választott Pačindát.

Mivel a középcsatár Bayo a múlt heti kiállítása miatt nem játszhatott, Peter Hyballa, a DAC vezetőedzője Divkovicot és Tretyakovot is a kezdőbe állította. Divkovic hamar meg is hálálta a bizalmat, már a 7. percben betalált egy jó indítás után- 1:0. Negyedórával később pedig másodszor is gólt lőhetett volna a fiatal horvát csatár, Vida Kristopher agilis labdaszerzése után jól fordult kapura, de a lövés lecsúszott a lábáról. Divkovic nagyon nagy kedvvel futballozott, a 26. percben is kellett védenie egy lövését a nagyszombati kapusnak.

A 29. percben viszont egyenlített a Spartak, Erik Jirka lefejelt labdáját Ali Ghorbani lőtte a hálóba - 1:1.

Az első félórában a DAC játszott mezőnyfölényben, a sárga-kékek a bajnok ellen sem adták fel stílusukat, aztán egy rövid időszakban a Spartak dominált. Még a szünet előtt újra megszerezhette volna a vezetést a DAC, Tretyakov bal oldali beadása után Vida fejelt, de Rusov megkaparintotta a labdát, egy gyors hazai kontra végén pedig Kalmár lövése volt erőtlen.

A második félidőt is aktívan kezdte a DAC, Tretyakov betörésénél tisztázott Rusov. Kalmár is bevitte a labdát a tizenhatosba, de senkit nem talált meg a passza.

A Spartak is meg akarta nyerni a mérkőzést, és voltak is veszélyes kontrái, a 62. percben pedig egy gyors akció végén jobb oldali beadás után ismét Ali Ghorbani érkezett, és fejesével már 2:1-re vezettek a vendégek.

Nem sokkal később egy nagyszombati szöglet után Tretyakov indulhatott meg, de a védők tisztáztak előle. Hyballa pályára küldte Pačindát is. Beszorította ellenfelét a DAC, Vida éles szögből alig lőtt fölé.

A dunaszerdahelyiek igyekezetét a 76. percben siker koronázta, Vida lövését Rusov még kiütötte, de Divkovicéval szemben már tehetetlen volt - 2:2.

A másik oldalon Oravec távoli lövését Jedlička a felső sarokból kaparta ki, a szöglet után pedig Hladík fejese fölé ment.

A 82. percben Kalmár szép cselek után a kapu fölé lőtt, zengett a "Harcoljatok!" a MOL Arénában, Hyballa is önkívületben hajtotta előre a csapatát. A 87. percben a csereként beállt Pačinda is áthámozta magát a védőjén, de éles szögből jócskán a kapu fölé lőtt, Davis pedig hiába kapott álompasszt Kalmártól,sárgát kapott, mert a bíró szerint feldobta magát.

De a slusszpoén még hátravolt: jó cselek után Vida lőtt, a kiappanó Pačinda elé pattant, ő pedig a mennyországba lőtte a csaknem tízezer nézőt - 3:2!

A DAC immár sokadszor az utolsó pillanatokban harcolta ki a három pontot, és a bajnokveréssel maradt a tabella 2. helyén.

DAC-Trnava 3:2 (1:1)

Góllövők: Divkovic (7., 76.), Pačinda (90+1.), ill. Ghorbani (29., 62.)

Sárga lap: Herc, Kalmár, Davis, ill. Janso, Kulhánek, Grendel, Miesenböck.

Játékvezető: Očenáš, 9358 néző.

DAC: Jedlička - Koštrna, Šatka, Huk, Davis - Vida M. (73. Bednár) - Tretyakov (90. Bilenkij), Herc (66. Pačinda), Kalmár, Divkovic - Vida K.

TRNAVA: Rusov - Lupták (46. Csanturisvili), Hladík, M. Tóth, Janso - Oravec - Grendel, Kulhánek - Jirka (69. Miesenböck), Ghorbani, Malecki (82. Godál).