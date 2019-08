Elképesztő hegymászórekord kapujában az exkatona

A gorka etnikumhoz tartozó Nirmal Purja, aki korábban az indiai különleges erőknél szolgált, 2014-ben kóstolt bele a nyolcezresek világába és azóta több alkalommal is bekerült a Guiness-rekordok könyvébe – például ő ért fel a leggyorsabban a Mount Everest csúcsáról a szomszédos Lhoce tetejére, és ő az egyetlen mászó, aki egyetlen szezon alatt kétszer is megmászta az Everestet.

2019-ben határozott úgy, hogy a Project Possible-nek elnevezett terv keretében teljesíti a Himalája Koronája küldetést, azaz megmássza Földünk mind a tizennégy 8000 méternél magasabb csúcsát. A vállalkozás azért egyedülálló és figyelemfelkeltő, mert az eddigi leggyorsabb mászóknak is nyolc évre volt szükségük, hogy megmásszák az összes nyolcezrest, míg Nirmal Purja ezt mindössze hét hónap alatt szeretné véghez vinni.



Purja az időjárási körülményekhez alkalmazkodva három fázisra osztotta programját: a tavaszi mászószezonban hat nepáli csúcsot mászott meg, míg nyáron Pakisztánba tette át székhelyét. Mivel a Karakórum hegységet nyáron Nepállal ellentétben nem sújtja a monszun, így a pakisztáni csúcsokat a legkönnyebben ilyenkor lehet megmászni. Nirmal sikeresen megmászta Pakisztán mind az öt nyolcezresét (köztük a legnehezebbnek tartott K2-t, egy nappal Suhajda Szilárd előtt).

„A második fázis befejeztével Iszlámábádba mentem, ahol keményen készülni kezdtem az utolsó három csúcsra. Logisztikai és anyagi szempontból most következik a küldetésem legnehezebb részeˮ – írta a közösségi médiában. Nirmal Purja beszámolói szerint eddig a K2 és a Broad Peak jelentette számára a legnagyobb kihívást. A hegymászó azután kapott komolyabb médiafigyelmet, hogy az Everest megmászása közben lefotózta a csúcs felé tartó hatalmas tömeget – a kép azóta bejárta a világsajtót.



Az őszi szezonra már csak három megmászatlan csúcsa maradt Purjának: a Manaszlu, a Cso-Ju, és a Sisapangma. Mivel egyiket sem sorolják a legnehezebben teljesíthető hegyek közé, az esélyei biztatóak. A rekordkísérlet utolsó fázisa előreláthatólag szeptember elején kezdődik.