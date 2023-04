Elhunyt a Vidi és a Slovan korábbi középpályása

A bosnyák futballista 2004-ben igazolt a Videotonhoz, ahol 91 meccsen játszott, Magyar Kupát nyert és ebben az időszakban a válogatottban is bemutatkozott. Ő volt a klub történetének első külföldi válogatott játékosa. Innen az Újpesthez került, ahol 42 tétmérkőzésen szerepelt, majd elfogadta a Slovan ajánlatát, ahol 2011-ben bajnoki címet szerzett. Az égszínkékeknél 58 találkozón lépett pályára és együtt játszott többek között Saláta Kornéllal is. A garamkövesdi játékos a közösségi médiában meg is emlékezett egykori csapattársáról. Bozic a továbbiakban Szerbiában, Kínában, Azerbajdzsánban és Görögországban futballozott, 2016-ban vonult vissza. Az egykori középpályás hosszabb ideje küzdött agydaganattal.