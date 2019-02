Egy hét, két pozsonyeperjesi diadal

A terembajnoki címért immár huszonnegyedik alkalommal lezajlott téli erőpróbán öt együttes vetélkedett a győzelemért. Az AG Sport (VI.) ligát az ekecs-apácaszakállasiak (4. helyezett), a szentmihályfaiak (5.), a pozsonyeperjesiek (6.) és a felbáriak (8.) képviselték, a mezőny ötödik résztvevője pedig a VII. liga őszi első helyezettje, a csallóközkürti alakulat volt. A körmérkőzéses rendszerben megrendezett, találatokban, látványos alakításokban bővelkedő megmérettetésen összesen 80 gól került a krónikába, a legtöbb (14) a pozsonyeperjesiek és a csallóközkürtiek párharcán. A pozsonyeperjesiek három győztes párharc után már nyeregben érezhették magukat, de a sereghajtó ekecs-apácaszakállasiak elleni összecsapás első felében vesztésre álltak (0:2, 1:3). Még időben rákapcsoltak, s döntetlenre hozták a meccset, melynek lefújása után veretlen tornagyőztesként vonultak le a játéktérről.

„Ezért is érdemes a focit teljes erőbedobással szervezni. Az idei második terembajnoki győzelmünk is a nálunk zajló munka színvonalát minősíti. Akkor lennék a legboldogabb, ha tehetséges ifijeink a felnőttek között is helytállnának, s nem fejeznék be idejekorán pályafutásukat” – nyilatkozta lapunknak Fucsek Szilveszter, a pozsonyeperjesiek klubelnöke.

Mezükben a legjobbak közé tartozott új gólerős szerzeményük, Németh András, aki ősszel még az V. ligás kisudvarnokiak mezét viselte. „A sérülések is arra késztettek, hogy a pozsonyeperjesiekhez igazoljak. Tetszett az ajánlatuk, sok ismerős alkotja a kollektívát. A járás teremfocitornáin ötödször lettem győztes alakulat tagja” – fogalmazott Németh András, aki jó eséllyel pályázott a gólkirályi címre.

„Január közepétől sokat és intenzíven edzettünk, kétszer a tornateremben is gyakoroltunk. A negyedik meccsünkön már a fáradtság jeleit észleltem a játékosainkon, de elszántságunknak, játéktudásunknak köszönhetően remiztünk, s megérdemelten diadalmaskodtunk. Ráadásul két különdíjat is begyűjtöttünk. Idén még nem, de jövőre megpróbálunk bajnokként a kerületi mezőnybe kerülni” – értékelt, bizakodott Tászli Zoltán, a győztesek játékosedzője, aki Németh Andráshoz hasonlóan a kisudvarnokiaktól igazolt Pozsonyeperjesre.

Harmadik szerzeményük, Radványi Dávid, nem állt csatasorba az erőpróbán. A kiegyensúlyozottságot jellemzi, hogy a 2–4. helyezésről a három 6 pontot gyűjtött csapat egymás elleni eredménye döntött. A minitáblázat a VII. liga éllovasának kedvezett, s a torna gólkirálya, Harsányi Dávid is a csallóközkürtiek mezét viselte. „Jól hajráztam, egy találattal előztem meg barátomat, Németh Andrást. Emlékezetes volt számomra a torna nyitómeccse, melynek első percében kétszer is az ellenfél kapujába találtam. Sokat nyomott a latban a felbáriak elleni találkozón lőtt négy gólom. Mai szereplésünk is azt igazolja, hogy jó edzőnk, játékosaink, vezetőink vannak, csapatunk megérett a feljutásra” – ecsetelte benyomásait Harsányi Dávid.

„Ezúttal rendkívül színvonalas, amit ugyancsak fontosnak tartok, sportszerű párharcok zajlottak. Nagy kár, hogy hiányzik a focikulissza, a szurkolók gyér érdeklődése elkeserítő” – hangzott a területi szövetségi elnök, Benovič Árpád gyorsmérlege.