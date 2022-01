Djokovic a repülőtér foglya lett

Novak Djokovic repülőgépe szerdán délben szállt le Melbourne-ben, az Ausztrál Open helyszínén, de a teniszező egyelőre nem léphet be Ausztrália területére, jelenleg egy reptéri szobában tartózkodik egyedül. Állítólag Djokovics vízumával van probléma, a csapata olyan vízumot igényelt, ami nem teszi lehetővé, hogy orvosi engedéllyel helyettesítsék a koronavírus elleni oltását. A hatóságok Victoria állam vezetéséhez fordultak, ők azonban nem hagyják jóvá a teniszező egyéni vízumkérelmét. „Két dologban eddig is egyértelműen fogalmaztunk: a vízumok jóváhagyása a szövetségi kormány feladata, a külön engedélyek kiadása pedig az orvosok feladata” – fogalmazott Jaala Pulford, az állam sportminisztere. Djokovics nem adott eddig egyértelmű információt arról, hogy be van-e oltva, több nyilatkozatában is az oltások ellen beszélt. A tenisztornán is csak külön orvosi engedéllyel vehet részt, amit az ausztrál közvélemény felháborodott, ugyanis a jelenleg érvényes korlátozások nem tennék lehetővé sem a beutazást az országba, sem az indulást a tenisztornán. Scott Morrison ausztrál miniszterelnök bizonyítékokat vár Novak Djokovicstól arra vonatkozóan, hogy különleges egészségi állapota alátámasztja azt az igényét, hogy koronavírus elleni oltás nélkül is beengedjék az országba. (444, MN, Index)

