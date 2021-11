De Marco második labdaérintéséből gólt lőtt, sima szlovák győzelem Máltán

Ondrej Duda mesterhármast ért el, Albert Rusnák két gólt szerzett, az argentin származású Vernon de Marco pedig rögtön becserélése után, első labdarérintéséből gólt lőtt szlovák mezben.

Štefan Tarkovič szövetségi kapitány mindössze négy olyan játékost jelölt a kezdőbe Málta ellen, aki csütörtökön Szlovénia ellen (2:2) is azelső perctől a pályán volt: Šatka, Škriniar, Haraslín és Lobotka. A kapuban Rodákot Dúbravka váltotta, a két szélső védő Koscelník és Hancko volt. A szlovének ellen remek cserének bizonyuló Suslov és Strelec ezúttal már kezdett, mint ahogy az akkor szintén csere Duda is, mellettük Rusnák került még be Mak helyére.

Az „új” csapat pedig azonnal belekezdett, az említett játékosok az első negyed órában többször is megkeverték a máltai védelmet, az eredmény: Rusnák, Duda, majd újra Rusnák révén három gól, 0:3, zsebben a három pont.

„Erről szól a válogatott, arról, hogy azok a srácok, akik már régóta a tagjai a keretnek, megmutatták, hogy valós konkurenciát jelentenek a többiek számára” – mondta a meccs után az összeállítással kapcsolatban Tarkovič.

Málta–Szlovákia 0:6 (0:3) Góllövők: Rusnák (6., 16.), Duda (8. 69., 80.), De Marco (71.). Sárga lap: Satariano, Camenzuli, Teuma, J. Mbong (mind máltai). Piros lap: Camenzuli (46.), Teuma (51., mindkettő máltai). Játékvezető: Jovic (horvát) MÁLTA: Bonello–Z. Muscat, Shaw, J. Borg (78. Micallef)–Attard, Guillaumier (85. Dimech), Teuma, Camenzuli–J. Mbong (85. Caruana), P. Mbong (55. Kristensen)–Satariano (55. Montebello) SZLOVÁKIA: Dúbravka–Koscelník (77. Boženík), Šatka, Škriniar, Hancko (70. De Marco)–Lobotka (70. Hromada)–Suslov, Rusnák, Duda, Haraslín (61. Mak)–Strelec (61. Almási)

A szakember a második félidőben újabb három találatnak örülhetett (újabb három esetben pedig les miatt érvénytelenítették a szlovák gólokat). A gólfesztivál várható volt, mivel a szünet után nem sokkal két máltai játékos is kiállíttatta magát második sárga lappal. A hazaiak próbálták minél kevesebb kapott góllal befejezni a meccset, a szlovákok pedig hol kisebb, hol nagyobb elánnal támadtak. A legvégén a csereként beállt Almásival szemben tűnt szabálytalannak a máltai védő az ötös vonalán, de a bíró sípja néma maradt. Így maradt a 6.0, a szlovákok kiütéses győzelemmel búcsúztak a selejtezősorozattól.

„Hihetetlen pillanat volt, még nem tudatosítottam, mi is történt. Azt hittem, álmodok – mondta nagyon jó szlováksággal Vernon de Marco. – Örülök, hogy győztünk, és hogy góllal debütáltam. Az első labdaérintésem egy fejes volt, a második lett gól, ami persze nagyon szuper.” Kevésbé volt mosolygós a tévékamrák előtt a mesterhármast jegyző Duda, aki pedig még sosem szerzett három gólt egy meccsen. „Esélyesként nem mindig könnyü játszani, most sokat segítettek a gyors gólok. Örülök, hogy nem tettük komplikálttá a saját dolgunkat” – jegyezte meg a Köln légiósa.

„Nagyon örülök, hogy a meccs elején hatékonyak voltunk. Végre a tizehatoson belül is megmutattuk, hogy minőséget képviselünk – mondta Tarkovič, akit természetesen az egész kvalifikáció értékelésére is megkértek. – A kezdés nem volt optimális, 11 kényszerű keretbeli csere történt a covid miatt az első hárommeccses blokk idején. De nem akarom erre fogni a pontvesztéseket, amiket a játékunk alapján a folytatásban behozhattunk volna. Sajnos a pályán látottak nem tükröződtek az eredményekben, de a futball, amit bemutattunk, egyértelműen jobb lett. Szeptembertől kezdve már olyan dimenziókban mozgott a játékunk, amilyet elképzeltünk.”

Az, hogy ez elég lesz-e a hónap végén lejáró szerződése meghosszabbításához, a Szlovák Labdarúgó-szövetség végrehajtó bizottságán múlik, amely vélhetően december elején fog összeülni.

A tény, amit már most is ismernek, hogy Szlovákia a harmadik helyen zárta a H csoportot, jobb gólkülönbségével megelőzve a szintén 14 pontos Szlovéniát, amely az utolsó körben 2:1-re verte Ciprust.