Dávid Bondra: „120 százalékot rakok bele”

A szlovák kerethez csak a héten csatlakozott a kapus Marek Čiliak. A brünniek hálóőre az érsekújvári Andrej Košarišťan helyére érkezett, Július Hudáček és Denis Godla mellé. Ezen a poszton bő a választéka Craig Ramsay szövetségi kapitánynak, az említettek mellett Jaroslav Halák (Boston) és Pavol Rybár (Grand Rapids, AHL) is szóba jöhet még, miközben Janus, Konrád, Laco és Budaj biztosan nem lesz ott a pozsonyi–kassai vb-n. Čiliakot azonban ez nem különösebben foglalkoztatja. „Nem is konkurenciának veszem ezt, mindenkinek a csapat érdekét kell szem előtt tartania – mondta lapunknak a 29 éves kapus. – Nem foglalkozok vele. A cél a lehető legjobb eredmény, a csapatot úgy kell összerakni, hogy bízzon benne a stáb, mert akkor a csapat is fog bízni magában. Össze kell kovácsolódni, valaki ebben részt vehet, valaki nem, máshogy nem lehet.”

A felkészülés egyes blokkjait követő keretbeli cseréket a mezőnyjátékosok intenzívebben élik át – legalábbis azok, akiket egy csütörtöki médiaeseményen megszólítottunk. A tavalyi vb-n szerepelt poprádi Dávid Buc szerint mindig izgalmas a hét eleji időszak, csapattársa, Dávid Bondra pedig még most is izgult, amikor a legutóbbi „ítélethirdetést” elevenítette fel. „Állandóan várod a hívást vagy a mailt Miro Šatantól, a válogatott menedzserétől. De ez a dolgok rendje. Mindenki bízik magában, de remek kollektívát alkotunk – nyilatkozta az Új Szónak a 26 éves támadó. – 120 százalékot rakok bele, ha ott leszek a vb-n, nagyon fogok örülni, ha nem, akkor is nyugodt leszek, mert mindent megtettem érte.”

A „kis Bondra” leszögezte, ő a saját útját járja, Bc. titulust szerzett és jól érzi magát Poprádon, mégha nem is úgy jött össze neki a tengerentúli egyetemi hokikarrier, ahogy eltervezte. „Apu remek hokis volt az NHL-ben, de nem zrikálnak vele” – tette hozzá érdeklődésünkre.

S bár nem régóta él Szlovákiában, mégis különlegesnek tartja a csehek elleni mérkőzéseket ő is. A kórházi kezelésre szoruló szövetségi kapitány, Miloš Říha nélkül kiálló cseheknél egyelőre három NHL-es játékos van a keretben (Gudas, Voráček, Chytil). „Nem is figyeltem, hányan vannak a cseh extraligából, de sokan ismerhetnek” – jegyezte meg Čiliak, hozzátéve, csak brünni csapattársával, Martin Zaťovičcsal húzták kicsit egymást a meccsek előtt.

A május 10-én kezdődő világbajnokságig alig több mint két hét van hátra, Buc szerint azonban még nincs vb-hangulat az öltözőben: „Még a felkészülésben vagyunk benne, mindenki arra gondol, hogy minél jobban játsszon, a csehek ellen is, hogy benne legyen a végső keretben. Az igazi vb-láz majd csak akkor tör ki, amikor megérkezünk Kassára, egy-két nappal a torna rajta előtt.”

A szlovák válogatottal kapcsolatos legfrissebb hír szerint klubja, a Toronto végül nem irányította át Martin Marinčint az AHL-es farmcsapatához, így a Maple Leafs védője is ott lehet a vb-n.