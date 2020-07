DAC: EL-mámor, Slovan-verés, három edző, kupakudarc, bronz

A sárga-kékek szombaton Rózsahegyen győztek 1:0-ra a rájátszás utolsó, 5. fordulójában, mivel azonban az MŠK Žilina könnyedén, 5:0-ra legyőzte a nagymihályiakat, így a DAC a harmadik helyen végzett a Fortuna Liga 2019/20-as kiírásában.



Rózsahegyi revans

A DAC úgy utazott az utolsó fordulóban Rózsahegyre, hogy ebben a szezonban még nem tudta legyőzni a liptóiakat. Ráadásul a hőn áhított szlovák kupától is a Ružomberok ütötte el Kalmárékat. Ennek ellenére az első félidőben aktívabbak voltak a hazaiak. Martin Regáli és Rastislav Kružliak révén a hazaiak voltak a veszélyesebbek, a DAC részéről Fábry és Ramírez próbálkozott lövéssel, de mindketten pontatlanok voltak. A második félidő 59. percében Kalmár Zsolt tűnt el a tizenhatoson belül gyanús körülmények között, mire a bíró a büntetőpontra mutatott. Ám a sárga-kékek csapatkapitányának gyenge tizenegyesét Krajčírik szépen védte. Ezután Martin Jedlička pillanatai következtek, aki több nagy bravúrt is bemutatott, így meccsben tartva a vendégeket. A 81. percben Sharani húzta meg a bal szélen, laposan lőtt be középre, amire Ramírez érkezett remekül, és a labdát a kapu bal alsó sarkába pofozta – 1:0. A végjátékban még mindkét csapatnak voltak helyzetei, de a végeredmény már nem változott, így a DAC ötödszöri nekifutásra legyőzte a rózsahegyieket.



„Gratulálok a csapatnak, annak ellenére is, hogy végül nem másodikok, hanem harmadikok lettünk. A második hely most ugyan nem lett meg, de jövőre szeretnénk feljebb zárni. Örülök, hogy már korábban elkezdtem dolgozni a csapattal, mint ahogy az eredetileg szóba került. Volt időm megismerkedni a játékosokkal, ami nagy előny az új szezon előtt. Ebben a stílusban szeretnénk folytatni. Szeretném átadni az elképzeléseimet és a filozófiámat a csapatnak. Úgy érzem, a mögöttünk álló öt-hat hét rendben volt. A jövőben nagy dolgokat akarunk véghezvinni” – értékelte Bernd Storck, a DAC vezetőedzője a szezon utolsó meccsét és azt a rövid időt, amit eddig a dunaszerdahelyi csapatnál töltött. A bronzérem megszerzése mellett így a DAC sorozatban harmadszor indulhat az Európa-liga-selejtezőben.

A jó eredmény ellenére a 2019/20-as szezon nem volt egyszerű a csallóköziek számára. Volt itt minden, mint a mesében. Nézzük a bronzszezon legfontosabb momentumait.



Európa-liga

A DAC hazai pályán kezdte meg az Európa-liga-szereplését, az első fordulóban a lengyel Cracovia csapata ellen, amely bajnokságában a negyedik helyen végzett. A MOL Arénában egy jó meccsen játszottak 1:1-et egymással a felek. Az eufória azonban a lengyelországi mérkőzésen volt. Krakkóban már a második percben hátrányba került a DAC, az első félidőben nem is játszott túl jól az akkor még Peter Hyballa irányította csapat, ám a második félidőben magasabb fokozatra kapcsoltak a dunaszerdahelyiek. Aktívak és harcosak voltak, aminek meg is lett az eredménye Connor Ronan a 47. percben egyenlített, majd felváltva következtek a helyzetek mindkét oldalon. Remek foci és fantasztikus hangulat volt. Végül ez a meccs is 1:1-re végződött, jöhetett a hosszabbítás, amiben Ramírez talált be, és ugyan a hazaiak még egyenlíteni tudtak, de 2:2-es döntetlennel és idegenben lőtt több góllal a DAC jutott tovább.



A 2. fordulót szintén hazai pályán kezdte a DAC, ezúttal a görög Atromitosz volt az ellenfél. A görögök már az első félidőben eldöntötték a mérkőzés sorsát, hiszen Umbides és Manouszosz góljaira csak Vida Kristopher tudott válaszolni. Idegenben aztán majdnem megint csodát tett a DAC: az első félidőt megint rosszul kezdték Kalmárék, így Katranisz és Manouszusz góljaival már 2:0-ra vezettek a hazaiak, ám a második félidőben felálltak a vendégek. Előbb Ramírez, majd Kalmár Zsolt talált be, így megvolt az esély a továbblépésre, ám rögzített szituációból Riszvanisz talált be, és ugyan még volt lehetőség a gólszerzésre a DAC-nak, a csoda most elmaradt. 3:2-re kikapott a DAC, és ezzel búcsúzott a nemzetközi porondról.



Rock and roll

A krakkói győzelem mellett a szezon legemlékezetesebb momentuma a dunaszerdahelyiek számára kétségkívül a Slovan hazai 5:2-es legyőzése volt. Az óriási diadalt akkor még a kispadok mellől Peter Hyballa vezényelte, rock and rollra hangolva. „Sokat beszéltem a rock and roll fociról a játékosaimnak, a Slovan ellen ilyen focit kell játszani” – mondta a mérkőzés után a német edző, és valóban, a DAC ezen a meccsen igazán vagány, megalkuvást nem tűrő, remek játékkal kápráztatta el a szurkolókat. A győzelem kárpótlás volt a csapat számára, hiszen a Fortuna Ligát nem kezdték túl jól. 5 meccsen két győzelem, két vereség és egy döntetlen volt a mérleg. A Slovan elleni győzelem után azonban összeszedte magát a csapat, és a novemberi nagymihályiak elleni 5:0-s zakóig jól meneteltek Kalmárék. A szezon vége azonban megint keserű szájízt hagyott maga után, hiszen Pozsonyban könnyedén kaptak ki a nagy rivális Slovantól. Így érkeztünk el a téli szünetre, amelynek utolsó pillanatai tartogattak meglepetéseket a DAC-szurkolók számára.



Hyballa-Cristovao csere

A tavaszi felkészülés előtt pár órával robbant a hír: a DAC vezetősége menesztette Peter Hyballát. Mindenféle előjel nélkül, hiszen információink szerint a német mester a dunaszerdahelyiek tavaszi edzéstervén dolgozott, amikor megkapta a hírt. Ugyan a szezonban voltak váratlan hullámvölgyek, így az említett nagymihályi zakó vagy a rózsahegyiek elleni hazai vereség, de a játékosok szerették az edzőt, a csapat jó focit játszott, és még a váratlan bukkanók ellenére is a 3. helyen telelt a csapat.

A DAC szünet utáni első edzését már a portugál Hélder Cristovao vezette. Az angolai származású mester a Benfica B csapatával ért el jelentősebb eredményeket. Dunaszerdahelyre a szaúdi Al-Ettifaq csapatától érkezett, ahol összesen 2 meccsen vezette a csapatot. A Csallóközben pedig csupán öt tétmeccs jutott neki. Az már a felkészülés során látszott, hogy a csapat és az edző nem találja a közös hangot, hiszen a felkészülés során a cseh Brnótól és a Mladá Boleslav csapatától is 5:0-ra kaptak ki. A Crvena zvezda pedig négyet gurított Vida Mátééknak. Ráadásul a szezon során a védelemből távozott Kristián Koštrna és Ľubomír Šatka, a középpályáról Connor Ronan és Matej Oravec. A tavaszi felkészülés elején pedig a magyar támadó, Vida Kristopher a lengyel Gliwice csapatához igazolt. Koštrnát és Šatkát nem sikerült pótolni a védelemben, hiszen a helyükre érkezett Lorenco Simic már távozott a csapatból, Dusan Lalatovics pedig csupán 41 percet játszott a bajnokságban. Ahogy Vidát sem sikerült pótolni, az ő góljai bizony hiányoznak. Csak a középpályára érkező Andrea Balicról és Schäfer Andrásról mondható el, hogy helytálltak.



A vírus és Storck

Cristovao 5 tétmeccsen elért mérlege: 1 győzelem a kupában a poprádiak ellen, 3 döntetlen és 1 vereség a bajnokságban. De ami az eredményeknél sokkal fontosabb, hogy egyedül a Žilina elleni idegenbeli 2:2-re zárult mérkőzés első félidejében játszott úgy a csapat, ahogy elvárható lett volna egy olyan alakulattól, amely a téli felkészülés elején a kupa megnyerését és a Slovan megközelítését tűzte ki célul. A tavaszi szezon első négy bajnokiját nem tudta megnyerni a DAC, mindhármat döntetlenre hozta, a 22. fordulóban pedig jött az első vereség is Cristovao vezetése alatt, a nagyszombatiak 1:0-ra győztek a MOL Arénában. A Fortuna Ligát pedig a koronavírus-járvány miatt bizonytalan időre felfüggesztették. A játékosok és a stáb hazautazott. Hélder Cristovao nem is tért vissza már Portugáliából a DAC-hoz.



Június 1-jén pedig megkezdte munkáját Bernd Storck a klubnál. A német mester leginkább arról híres a magyar szurkolók körében, hogy 44 év után ismét Eb-re vezette a magyar válogatottat.

Ezúttal úgy tűnik, bejött a váltás, hiszen a DAC a rájátszás 5 fordulójában négyszer győzött és csupán egyszer kapott ki. A vereség pont a Slovan ellen csúszott be, igaz, a csapatra itt sem lehetett panasz, hiszen végig egyenrangú ellenfelei voltak az akkor már bajnok pozsonyiaknak.

A remek mérleggel megszerezték a harmadik helyet, sőt a rájátszás utolsó fordulójáig versenyben voltak az ezüstéremért, és csak egy ponttal maradtak le a dobogó második fokáról úgy, hogy hétpontos hátránnyal kezdték a rövidített hajrát a zsolnaiakkal szemben.



A rövidített tavaszi idény fekete foltja a Slovnaft Cup, hiszen ezt mindenáron meg akarta nyerni a klub. Vida Máté egyenesen azt mondta, minden más eredmény csalódás. Végül az elődöntőben a rózsahegyiek búcsúztatták a DAC-ot a kupából.

Kalmárék az eredmények mellett a játékukhoz is visszataláltak Storck irányítása alatt, hiszen rengeteg helyzetet dolgoztak ki, a gólarányuk öt meccsen 11:3 volt, és ha kicsit nagyobb szerencséjük van, illetve nem állnak hadilábon a helyzetek kihasználásával, akkor ez a gólarány jóval pozitívabban is zárulhatott volna.

Ezzel el is érkeztünk a mostani DAC Achilles-sarkához, a helyzetek kihasználásához. Annak ellenére, hogy Kalmár Zsolt, a támadó középpályásból előlépett csatár 9, Ramírez, a center pedig 7 gólt szerzett a szezonban, bizony nagyon is hiányzik egy igazi gólvágó a csapatból. A klub vezetőségének egyik legfőbb feladata lehet a nyári átigazolási szezonban, hogy egy jó befejezőcsatárt találjon.



A DAC nyári felkészülése Július 19., vasárnap: a felkészülés kezdete

Július 24.–augusztus 1.: edzőtábor, Tirol, Ausztria

Július 25., szombat, 17.00: DAC–Marseille (francia, 1. liga), Ausztria

Augusztus 1., szombat, 17.00: DAC–Nice (francia, 1. liga), Ausztria

A Fortuna Liga új idénye augusztus 8-án rajtol.