Csoportkörös a Fradi

„Feladni soha” – állt a hatalmas molinón, amellyel a szurkolók harcba küldték kedvenceiket. A bokszoló, Rocky Balboa zöld-fehérbe burkolódzott alakja melletti felirat a 11. percben még aktuálisabbá vált: felesleges kapu előtti adogatás és labdavesztés után a Suduva Verbickas megpattanó lövésével megszerezte a vezetést – 0:1. Azaz a Fradinak két gólt kellett lőnie a továbbjutáshoz.

A lendület és az ötlet azonban hiányzott a Fradi játékából, ellenben hátul néhány „megoldás” után már felharsant füttyszó is. A 26. percben Bolival szemben szabálytalankodtak a 16-os előtt, Guida bíró sípja azonban néma maradt. Az ellentámadásból – mint szinte minden litván akcióból – újfent zavar támadt a Fradi védelmében, a felszabadító rúgások erőtlensége rémisztő volt.

A 30. perc után kezdtek veszélyesebbé válni a ferencvárosi támadások, Varga Roland beadásai, majd Lovrencsics lövése is nagy tapsot kapott a most is remek hangulatot teremtő B-középtől. Hát még a bírói sípszó a 36. percben, amikor Zubkov indítása után Tokmacot a litván kapus utolsó emberként rúgta föl – tettéért csak sárga lapot kapott, Varga azonban büntetett a 11-esből – 1:1.

A Fradi továbbra is nyomás alatt tartotta a marijampolei csapatot, de komoly befejezésig nem jutottak el, egészen a ráadásig: akkor azonban Lovrencsics labdáját Zubkov bepasszolta Bolinak, aki az ötös sarkáról a kapufa segítségével betalált – 2:1.

A második félidő elején kétszer is meghűlt a vér a telt házas Groupama Arénában, leszámítva a 40 litván drukkert: a Suduva két befejezésénél is Dibusz védésére volt szükség. A következő nagyobb felhördülést a 63. percben Sigér labdaszerzése után Zubkov felső kapufás lövése váltotta ki. A teljes csöndet pedig Toplagic, aki a semmiből egyenlített, jobb oldali beadásból a rövidbe pörgetve – 2:2. A letargia azonban csak két percig tartott, Tokmacot nem igazán támadták a litvánok, aki mintegy húsz méterről szépen a sarokba lőtt – 3:2. A 73. percben meg lehetett volna a negyedik, Tokmac a litván kapus előtt találta magát, a kipattanó labdát pedig Zubkov akár le is kezelhette volna, ehelyett az üres kapu mellé fejelt...

A 76. percben is kimaradt egy meccslabda, Boli lövését Kardum kapus kispárgázta. Ezekben a percekben a Suduva játékosain már érezni lehetett a fáradtságot, de a labilis Fradi-védelem miatt nem lehetett hátradőlni, a csereként beállt Szignyevics a 92. percben mellé lőtte a ziccert. A 94. percben aztán Zubkov buktatásáért újabb büntetőt kapott a Fradi, Szignyevics pedig kialakította a 4:2-es végeredményt. A Ferencváros ezzel bejutott az Európa-liga csoportkörébe.