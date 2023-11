Csinger: Ez egy agyonnyert mérkőzés volt

Bár sokszor meddőnek tűnt a mezőnyfölény, sokkal többet támadott ellenfelénél a DAC. A sárga-kékek 21-szer próbálkoztak lövéssel, amelyből 8 kaput is talált. A vendégek 82 percig a kaput sem találták el, mégis előnybe kerültek, de Čermákék nem adták fel és legalább egy pontot meg tudtak menteni.

Az egyenlítő gólt szerző Bartol Barisic igyekezett meglátni a pozitívumot is a döntetlenben. „Tudjuk, hogy ez nem elég. Az egész meccsen küzdöttünk, sok helyzetünk volt, már a félidőben, vagy akár a végén is lehetett volna 3:0 az eredmény, de a végén azt kell mondanunk, hogy az egy pont is jobb a nullánál” – nyilatkozta tömören a horvát támadó.

„Ez egy agyonnyert mérkőzés volt, csak mi alakítottunk ki helyzeteket. Ők lőttek egy gólt, de azt is szerencsével szerezték, mondhatni úgy találták. Az első félidőben a legelejétől a szünetig három-négy gólt simán tudtunk volna rúgni, de nem jött össze. Ugyan így jöttünk ki a második félidőre, hogy helyzeteket kell kialakítani és végre egy gólt rúgni. Megpróbáltunk mindent, de ez nem a mi napunk volt. Nyernünk kellett volna. Őszintén én sem tudom megmondani mi hiányzott, balszerencsés napunk volt” – értékelt a meccs után Csinger Márk, aki egy sárga lapot is begyűjtött. Erről a védő elmondta, hogy a vendégek már mindenre rájátszottak, a bíró pedig finoman fogalmazva sem a hazaiak oldalán állt.

„Hosszú idő után tudtam újra játszani, sérülések is hátráltattak, de örülök, hogy megkaptam a lehetőséget az edzőtől. A végéért nagy kár, hogy nem tudtuk megnyerni a meccset. Ha objektíven nézem, akkor viszont a hazaiak is megérdemeltek egy pontot, hiszen sokat köszönhetünk Frühwaldnak is” – mondta a lefújás után a vendégek gólszerzője, Martin Boďa.

A DAC legközelebb a válogatott szünet után, november 25-én újra hazai pályán játszik az aranyosmaróti ViOn ellen.