Csak Gulácsi karrierje szárnyal igazán a vb-bronz után

Gulácsi Péter: A vb-n minden meccsen ő védett, a büntetőpárbajban három 11-est is megfogott. Ennek fényében nem is csoda, hogy ő vitte a legtöbbre. Sokáig a Liverpool játékosa volt, ám az első csapatban egyszer sem védett. 2015-ben igazolt Lipcsébe, ahol alapembernek számít. BL-résztvevő, ősszel a Bundesliga legjobb kapusának is megválasztották. A válogatottban is kulcsember.

Szekeres Adrián: Még 2008-ban bajnoki címet szerzett az MTK-val, ez volt a legnagyobb sikere klubszinten. A Videotonban és a Puskás Akadémiában is játszott, 115 elsőosztályú meccsen lépett pályára, tavaly vonult vissza, az MLSZ videóelemzője.

Debreceni András: Jelenleg a Mosonmagyaróvárban játszik, előtte megfordult a Vasasban, Diósgyőrben és a Győri ETO-ban is. Egyszer volt felnőttválogatott.



Szabó János: 2004 óta, egy féléves siófoki kitérőt leszámítva a Paks játékosa. Összesen 238-szor lépett pályára az első osztályban, hétszer pedig a válogatottban.

Zámbó Bence: Tíz év alatt hat klubban is szerepelt. Játszott Ausztriában, alacsonyabb osztályú csapatban, jelenleg az NB III nyugati csoportjában szereplő Csorna játékosa.

Gosztonyi András: A vb után leigazolta őt a Bari, ám csupán kétszer lépett pályára az olasz csapatban a Serie A-ban. Magyarországon a Videotonnal bajnoki címet nyert. Játszott a Diósgyőrben, a Haladásban és a lengyel Slock Wroclawban. Most Kisvárdán focizik, nem volt még felnőttválogatott.

Korcsmár Zsolt: Leginkább külföldön futballozott, Norvégiában, Németországban, jelenleg pedig a dán Midtjylland csapatában, 2017-ben dán bajnok lett. Eddig 26-szor szerepelt a felnőtt válogatottban.

Simon Ádám: A vb után ő is Olaszország felé vette az irányt. A Palermóba igazolt, ahol egyszer sem lépett pályára, majd következett a Bari csapata, ahol a Serie B-ben kétszer jutott lehetőséghez. Magyarországon a Videotonnal lett bajnok, jelenleg a Paksban játszik. Háromszor szerepelt az A válogatottban.

Koman Vladimir: A magyarok legjobbja volt a vb-n: lőtt öt gólt és kiosztott három gólpasszt is. Tehetségéről mindent elmond, hogy már 16 évesen Olaszországban játszott, a Serie A-ban 18 évesen debütált a Sampdoria színeiben. Játszott még a Bari csapatában is. Összesen 42 mérkőzésen lépett pályára az olasz első osztályban. Ez volt azonban a csúcsa a karrierjének, innen már csak lefelé vezetett az út: Oroszország, Monaco, Törökország, jelenleg pedig Iránban, a Sepahan csapatában szerepel. A felnőttválogatottban 2010 és 2015 között 36 alkalommal lépett pályára, és lőtt hét gólt.



Simon András: A vb alatt a Liverpool akadémiáján nevelkedett, onnan került a spanyol Córdobába, ahol combizomszakadás miatt nem tudott alapember lenni. Játszott a holland Excelsior csapatánál is, mielőtt visszatért volna Magyarországra. Jelenleg az MTK játékosa.

Futács Márkó: A hórihorgas támadó hosszú éveket töltött külföldön, megfordult Franciaországban, Ausztriában, Angliában, Törökországban és Horvátországban is. A 2016/17-es szezonban a horvát bajnokságban, a Hajduk Split színeiben gólkirály lett. Az év elején igazolt Fehérvárra egy súlyos sérülés után. A válogatottban eddig összesen 80 percet játszott.

Németh Krisztián: Sérülés miatt a bronzmeccs 19. percében váltotta Futácsot. A vb alatt a görög AEK-nál szerepelt, igaz, a Liverpool akadémiájához tartozott, de az első csapatba sosem került. Játszott az MTK-ban, Hollandiában és Katarban is. Jelenleg az Egyesült Államokban a Kansas City játékosa. 37-szer szerepelt a válogatottban, négy gólt szerzett eddig.

Varga Roland: Ő Simon Ádámot váltotta a szünetben a vb bronzmeccsen. A Brescia színeiben kétszer lépett pályára az olasz másodosztályban. 2013-ban a Győrrel szerzett bajnoki címet, jelenleg a Ferencvárosban szerepel, amellyel még két bajnoki címet ünnepelhetett. Idén az EL csoportkörében játszik a Fradival. 17 alkalommal volt válogatott, és 6 gólt szerzett.