Cigándon  a Buzita a címvédő

A bodrogközi és Ung-vidéki résztvevők közül először 9.40-kor Csicser lép pályára Cigánd ellen. A királyhelmeciek 10.40-kor mutatkoznak be, riválisuk a Nyírpazony. Nagy Gábor, a szabadidőközpont intézményvezetője lapunknak elmondta, mindig nagyon örülnek, ha a felvidéki alakulatok is jelen vannak rendezvényükön, hiszen ezzel is emelik a torna színvonalát, miközben a magyarországi csapatok nemzetközi szinten is összemérhetik játékerejüket. Mindig nagy szeretettel várjuk vendégeinket és lelkes szurkolóikat, a belépés ingyenes.

A csoportbeosztás – A csoport: Cigánd SE, Miskolc Népkert A, Mátészalkai MTK, Csep-Gól FC, TJ Družstevník Čičarovce. B csoport: Filo-Nyírpazony, Miskolc Népkert B, Tarpa SC, Buzita FA, TJ Slavoj Kráľovský Chlmec.

Tavaly a buzitaiak diadalával zárult a torna, a döntőben 3:1-re nyertek Királyhelmec felett. Bányácski Kornél, a királyhelmeciek edzője úgy fogalmazott, most is szeretnének a dobogóra felkerülni, s erre minden esélyük megvan, mivel az ezüstérmes gárdából mindössze egy játékos esett ki.