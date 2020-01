Büntetők után Európa-bajnok a magyar férfi vízilabda-válogatott

Nem alakult jól az első negyed a magyar csapat számára, 1:3-mal zárult az első nyolc perc. Ezután Märcz csapata átvette a kezdeményezést, és megfordította a meccset, félidőben és a harmadik negyed végén is egy góllal vezetett. A spanyolok az utolsó negyedben kiegyenlítettek, és három másodperccel a vége előtt kis híján a győzelmet is megszerezték. A rendes játékidő 9:9-es döntetlennel zárult.

A büntetőknél Varga Dénes, Vámos Márton, Manhercz Krisztián, Hosnyánszki Norbert és Zalánki Gergő is betalált, a spanyolok azonban kihagyták az utolsó büntetőt. Magyarország 14:13-ra győzött és Európa-bajnok!