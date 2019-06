Bottas és Verstappen is autót tört pénteken

Eseménydús péntek

Pénteken mindkét szabadedzést piros zászlóval kellett megszakítani: az első tréningen Nico Hülkenberg első vezetőszárnya tört le egy magasabb kerékvetőn, a második gyakorláson pedig először Max Verstappen, majd Valtteri Bottas törte össze autóját. Mindkét pilóta sértetlenül megúszta a balesetét, Bottast viszont ütközésekor 25 G-s erőhatás érte, így a finnt ellenőrzésre a pályakórházba szállították – végül néhány perc múlva visszatérhetett csapatához. A Red Bullnak és a Mercedesnek is volt tehát bőven dolga a szombati időmérő előtt, hogy összerakják a versenygépeket. Ráadásul a Ferrari is majdnem pórul járt, ugyanis Vettel is kicsúszott a kavicságyba, ő azonban a gumifal előtt meg tudott állni, így csak kerékcserére és némi felülvizsgálatra kellett a bokszba hajtania.

A második tréningen végül Charles Leclerc bizonyult a leggyorsabbnak, mögötte az ütközés ellenére Bottas végzett a 2. helyen, a 3. pedig Pierre Gasly, a Red Bull versenyzője lett. A nap legjobb ideje viszont Lewis Hamilton nevéhez fűződik még az első szabadedzésről: a brit 1:04.838-as köridőt ért el.

Esélyes a Ferrari?

A Mercedes az idei évben eddig megállíthatatlannak tűnik: az ezüstnyilak eddig minden versenyt megnyertek, és magasan vezetik a világbajnokságot. Lewis Hamilton jelenleg 36 pontos előnnyel áll az élen csapattársa, Bottas előtt, Vetteltől viszont már 76 ponttal elhúzott. A Ferrarinak már nincs sok ideje arra, hogy felzárkózzon, ugyanis már a szezon harmadánál tart a mezőny: kérdés, hogy a Red Bull Ring számukra kedvező tulajdonságaiból mennyit tudnak a javukra fordítani. Az osztrák pálya kevés kanyarból és több, rövid egyenesből áll, ami inkább a Ferrari autóinak kedvez. Az olaszok az előző, Francia Nagydíjra egy nagy fejlesztési csomaggal készültek, azonban a hétvége nem a várakozásaik szerint alakult: továbbra sem tudtak közelebb kerülni a Mercedeshez. A maranellói gárda idén már több versenyhétvégére érkezett nagy reményekkel, azonban eddig nem sikerült leszorítaniuk legnagyobb ellenfelüket az élről.

Aggodalom a Mercedesnél

Az osztrák hőség egyébként az autóknak sem válik előnyére, a hűtésre nagy hangsúlyt fektetnek a csapatok. A Mercedes tart továbbá attól is, hogy megbízhatósági gondjaik akadnak, miután az előző két versenyhétvégén is problémáik voltak: Kanadában a futam előtt szerelték szét Hamilton autóját egy szivárgás miatt, Franciaországban pedig az időmérő előtt voltak szenzorgondok a brit versenygépében. A tavalyi Osztrák Nagydíjon mindkét Mercedes kiesett műszaki probléma miatt, és az előző két hétvége után egyáltalán nem nyugodtak a címvédő istállónál – Spielbergben pénteken reggel ráadásul olajszivárgás miatt motort kellett cserélni Bottas autójában.