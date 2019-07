BL: Győzött, de gólt kapott a Ferencváros

A Ferencváros 18603 néző előtt 3:1-re legyőzte a máltai Vallettát a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtezőjének második fordulójában, a Groupama Arénában. Már 3:0-ra is vezetett a magyar bajnok, de a meccs végét elszórakozta a Fradi, így értékes, idegenbeli gólt szerzett a máltai csapat.

Az elég minimalistára sikeredett jegyzőkönyvből megtudtuk, hogy a Ferencváros a Dibusz–Lovrencsics G., Blazic, Dvali, Civic–Haratyin, Ihnatyenko–Zubkov, Škvarka, Nguen–Lanzafame kezdővel vág neki a mérkőzésnek.

Gyönyörű élőképpel kezdődött a meccs, ami arra emlékeztette a Fradit, hogy ez még „csak“ a második felvonás a BL-selejtezőkből.

Hetedik perc végéig kellett várni az első hazai helyzetre: Zubkov adott be, Tokmac elől éppenhogy tisztázni tudott a máltai védő, a szöglet már nem volt veszélyes. A Valletta már az első tíz perc után látványosan elkezdte húzni az időt, nekik tökéletesen megfelelt a 0:0.

Lovrencsics az utolsó pillanatban szerelt, Jean Borg vezethette volna rá Dibuszra a labdát teljesen egyedül.

Az első 15 perc után sem tudott megnyugodni a Fradi, noha az övék volt a legnagyobb helyzet, kapkodva, idegesen játszottak. És mire ezt leírja a riporter a Ferencváros egy szöglet után megszerzi a vezetést – 1:0. A vendégek kapusa Bonello paskolta a saját hálójába a labdát. A lelátó pedig felrobbant, a B-közép óriási hangulatot varázsolt a Groupama Arénába.

Az olasz Lanzafame küzdött nagyot az ellenfél tizenhatosán belül, de a lövését Bonello védte. A gól után érthetően magabiztosabbá vált a Ferencváros.

Óriási gesztikuláció veszi kezdetét a Fradi kispadjánál. Ápolás közben Lovrencsics beszél meg valamit Rebrov edzővel olyan vehemens kézmozdulatokkal megfűszerezve, mintha két temperamentumos olasz vitatkozna. Biztos Lanzafamétól tanulták.

Lovrencsics aztán focitudását is megcsillogtatta, jobbról adott be remek lapos labdát, amiről Lanzafame centikkel maradt le. Megint Lanzafame villant, de ez a helyzet is kimaradt. Az első félidőben nagyon ficánkolt az olasz csatár.

Tizenegyes! Lanzafamét rántották le egy beadásnál. Maga a sértett végezte el a büntetőt. Magabiztosan lőtt a jobbalsóba – 2:0.

Lanzafame könnyelműen sarkalt egyet az ellenfélhez, a kontránál Dibusznak kellett észnél lenni, és tisztázni a tizenhatoson kívül.

A félidő végén Zubkov adott egy remek labdát Tokmacnak, de ő nehézkesen kezelte le a labdát, kisodródott, és a lövését Bonello kapus védte. Ebben bizony több volt.

Tokmac szó szerint ott folytatta a második félidő elején, ahol az első félidőben befejezte. Megint ígéretes helyzetben gubancolódtak össze a lábai és hagyta el a labdát.

Zerafa vágta fel Lovrencsicset és kapott sárga lapot. A máltai játékos ezután összeszólalkozott mindenkivel, a Fradi játékosokkal, a játékvezetőkkel, sőt még a hazai nézőknek is kiszólt. A Valletta játékosai leginkább a sárgákkal hívták fel magukra a figyelmet, ez volt a negyedik.

Rövid időn belül Lanzafame és Zubkov is helyzetbe került, Bonello mindkétszer hárított. Egyértelműen a máltai kapus volt a vendégek legjobbja.

Ezt azonban már ő sem tudta védeni. Lanzafame kapott remek labdát majd szép mozdulattal perdítette át a kapus felett – 3:0.

Lanzafame villogott a mérkőzésen (Fotó: Somogyi Tibor)

A ferencvárosi közönségre eddig sem lehetett panasz, de ha lehet ilyet mondani, akkor a gól után egy fokozattal még feljebb kapcsoltak. Óriási futballhangulat volt a Groupama Arénában.

Újabb gól, de Zubkov hiába lőtt a kapuba les volt, érvénytelen a találat.

A 66. percben Lanzafamét Sihnevic váltotta. Az olaszt állva tapsolta a közönség.

A 71. perc, máltai lövés, Tulimieri bombája megy jócskán fölé. Ezt csak azért jegyezzük meg, nehogy azzal vádoljanak meg minket az olvasok, hogy túl egyoldalúak vagyunk. De igazából a máltaiak tényleg csak a szabálytalanságokkal vonták magukra a figyelmet.

Bőle Lukács tör be az ellenfél tizenhatosára és gurít vissza, ám Zubkov nem találja el jól. Pedig ez lehetett volna a negyedik, az esély megvolt rá.

Steven Borg kakaskodik kicsit, pedig a labda vagy ötven méterre van tőle. Rebrovnak nem is tetszik az eset, be is árulta a negyedik játékvezetőnek a vendégek védőjét.

Vicces jelenet. A Ferencváros lecserélte a 92-es számú Michal Škvarkát, mire a román játékvezető letessékelte a vallettaiak 92-ét, Tulimierit. Majd mikor észrevette a bakit Petrescue nem győzött elnézést kérni a játékostól.

Hát ez nem volt benne a meccsbe, a semmiből lőt gólt a Valletta, egészen pontosan Yuri De Jesus Messias. Az utolsó 10 percben Sigérnek és Bőlének is volt lehetősége, de a legnagyobb helyzetet a vendégeke 10-se Piciollo hagyta ki. Dibusz lábbal védett óriásit. Az utolsó pillanatokban pedig Steve Borgot könyöklés miatt kiállította a játékvezető.

A 3:1 a Fradi számára jó eredmény a visszavágó előtt, bár az utolsó tíz perc miatt lehet rossz szájíze a játékosoknak és a nézőknek is. Folytatás jövő hét szerdán.