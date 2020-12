BL: Bronzért játszik a Veszprém

Kiel vs. Veszprém

Egy hihetetlenül izgalmas mérkőzésen kerekedett felül a Kiel a Veszprémen, mindössze egy góllal a hosszabbításban (36:35). A figyelmetlen kezdés nem segített a magyar csapaton. Petar Nenadics, aki egyébként a veszprémiek legjobb góllövője, egymás után adta el a labdákat, s ezeket a Kiel ki is használta kontrák formájában. Első gólját a meccsen 5 perc játék után szerezte meg a Veszprém, és ezután gyorsan fel is zárkóztak a Kielhez.

Az emberhátrányban folytatott támadásokhoz a Veszprémnek nem jött be a kapus-mezőnyjátékos csere, akár sikerült gólt szerezni, akár nem, a Kiel ismételten kihasználta azt a pár másodpercet, amíg üres volt a kapu. Ki is kérte elsőként az időt a Veszprém edzője David Davis, és a 14. percben a gyengén kezdő Nenadics helyére érkezett Lékai Máté.

Folyamatosan húzott el a Kiel, a Veszprém pedig tehetetlennek nézett ki. Még akkor is, ha Lékai nagyjából összeszedte a támadást, a német csapat továbbra is fegyelmezetten védekezett, az ellentámadásokat pedig könyörtelenül kihasználták.

A Veszprém döcögését ekkor Lékai Máté kreativitása mellett többek között Omar Jahia tartotta életben. Az egyiptomi balkezes jobblövő kreatív és találékony gólokat dobott – meglepetés, hogy ő nem kezdett. Az első félidő végén a Veszprém körülbelül 10 percig nem tudott gólt dobni, a Kiel ekkor 7 gólos előnyt alakított ki (17:10).

Elvesztette a lendületét a Kiel a második félidő elején. A Veszprémnek, még ha itt-ott szerencsével is, de elkezdtek bepotyogni a gólok, s a németek így nem tudtak kontrázni. A küszködő kieli támadást a térdsérüléssel bajlódó horvát legenda, Domagoj Duvnjak vitte úgymond a hátán, de egyedüli alkotása nem volt elég. A Veszprém tökéletesen lovagolta meg a hullámot, és a második félidő 16. percében ki is egyenlítettek (24:24). Még a Sport 1 elfogult kommentátorai sem tudták eltitkolni, hogy a Veszprémnek nem csak összejönnek a dolgok, de több kulcsfontosságú pillanatban a játékvezetők olyan hibákat vétettek, melyek a Veszprémnek kedveztek. A magyar csapat viszont dícséretre méltóan „robbant ki” és nagyon úgy nézett ki, hogy egy magabiztos győzelmet kovácsolnak az első félidős „besülésből”.

4 góllal vezetett a Veszprém, amikor a Kiel megelégelte a hátrányt, és válaszoltak néhány gyors kontra, na meg pár 100 km/h-ás Sagosen-bombával. A bírók érthetetlenül állították ki piros lappal a Kiel beállóját, Patrick Wienceket, amiért „túl hosszút” lépett, mikor lezárta a szöget a Veszprém szélsője, Gasper Marguc ellen. A bírók másik nagy tévedése a rendes játékidő vége előtt 3 másodperccel történt. Döntetlen állásnál a Kiel végezhetett volna el szabaddobást, a Veszprém játékosa pedig elütötte a labdát, s mivel az óra nem állt meg, így lejárt az idő, s 3 másodperces lövéskialakítás helyett a Kielnek maradt egy kiszorított időntúli szabaddobás, ami szinte sosem sikeres, most sem volt az.

A hosszabbításban a Veszprémnek sikerült elugornia 2 gólra, de a Kiel visszazárkózott. A szoros hajrában nem segített a Veszprémen, hogy a szlovén óriás, Blaz Blagotinsek könyökkel való védekezésért 2 perces kiállítást kapott, így a Veszprémnek emberhátrányban kellett befejezni a meccset. A Kielnek adódott a lehetőség az utolsó percben, hogy megszerezze a vezetést. Sagosen sikeresen magára csalta a védőket, majd a szélen üresen maradt Ekberg kapta a labdát, aki értékesítette a mérkőzés legfontosabb helyzetét. Több mint fél perce maradt még ezután a Veszprémnek támadni, viszont a feltüzelt Kiel védelmével nem tudtak mit kezdeni. Egy igazi hullámvasút-meccset láthattunk, melynek végeredménye 36:35 a THW Kiel javára.

Barcelona vs. PSG

Alapból hátrányban kezdte a PSG ezt a mérkőzést, hiszen lényegében irányító nélkül kellett játszaniuk. A sérült Nikola Karabatic helyett az irányító poszton Nedim Remili kezdett, aki hiába fantasztikus játékos, lövő létére nem képes kellő lendületet vinni a támadásokba. Az is a Barcelonának kedvezett, hogy a keretük is jóval bővebb. Szinte az összes pozícióra van 2, de néha 3 ember is, akik kellően el látják feladatukat.

Szintén szembetűnő különbség a két gárda között, hogy a Barca játéka hihetetlenül attraktív és folyékony, mintha egy idegrendszer vezényelné, a PSG viszont talán többször hagyatkozik egyéni bombamegoldásokra.

A Barca kezdőjéből a Cindrić-Palmarsson kreatív duónak túlságosan nem is kellett megerőltetnie magát. A fiatal francia szenzáció, Dika Mem mutatta meg 8 góljával, hogy miért ő a világ egyik, ha nem a legügyesebb jobblövője. Luxus egyébként a Barcelonánál, hogy az egész kaput betöltő Kevin Møllert bármikor válthatja a szintén elit kapus, Perez de Vargas. Frade és Petrus kizárólag a szilárd, de dinamikus védelemben játszanak, így pl. Cindric pihenve vezényelheti a támadásokat. A világ egyik legjobb kezű játékosát, Palmarssont pedig a szintén precíz és erős lövő, N’guessan válthatja. A balszélső Blaz Janc pedig a valószínűleg leggyorsabb sprinterként tökéletesen illik a Barca gyorskontrás játékába, és a veszélyesen jó csuklójú Aleix Gomeznek pedig csak a cserepad jut.

A PSG se szerénykedhet sztárjátékosokat illetően, viszont a Hansen, Remili, Kristopans és Prandi alkotta lövőgárda egyáltalán nem tudja kihozni magából a maximumot egy határozott irányító nélkül.

Nagyjából ezt láthattuk a mérkőzésen is. Amikor a PSG kezdett volna beleszólni a történésekbe, a Barca agresszív védelme megfejtette a PSG ötleteit, támadásban pedig a katalán csapat egyszerűen túl sok volt a Párizsnak.

Fénylő csillag volt a PSG mezében a mindössze 21 éves balszélső, Dylan Nahi, akinek 9 gólját egy játékos se múlta felül. Lenyűgöző befejezései mellett védekezésben is remekelt. Hasonló testfelépítésükből adódva ő fogta Dika Memet, aki a góljait vagy középről, vagy pedig a túlsó lövő mellett szerezte, így Nahi a saját területét ügyesen levédte.

A bronzmeccsen többre lesz szüksége a Veszprém ellen a PSG-nek a lett óriástól. Dainis Kristopāns bár jegyzett 4 gólt, legalább annyi labdát el is adott. A vaskos, de atletikus Elohim Prandi is csak egy gólt tudott szerezni, pedig jelentős ideig fent volt. Mikkel Hansen (7 gól) pontos hetesei is még mindig gyönyörködtetőek, és Nedim Remili is megdobta a saját 5 gólját.

A Barcelona–Kiel döntőt illetően a nagy kérdés az lesz, hogy egy összesítésben 70 perces késő esti meccs után mennyi energia lesz a német csapatban, hogy egyáltalán versengeni tudjon a keretben jóval tömöttebb és kipihentebb katalán csapattal.

Az izgalmasabb meccsnek a Veszprém–PSG ígérkezik, ahol az arányok valamivel kiegyenlítettebbek, és a Kiel elleni drámát követően érdekes lesz majd, hogy fizikailag és szellemileg mennyi erő maradt a Veszprémben.