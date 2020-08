Bernd Storck: „Mi lehetünk a legjobbak a legjobbak között”

Bernd Storck az előző bajnoki szezon rájátszásának kezdetén érkezett a DAC-hoz, és a csapat játékán szinte azonnal érezhető lett a pozitív változás. A német szakember úgy véli, mostanra jól megismerte játékosait, és azt is elárulta nekünk, milyen konkrét célokat tűzött ki a hétvégén elrajtolt új szezonra.

Hogyan kezdődött a közös története a dunaszerdahelyiekkel? Melyek voltak azok a tényezők, amelyek alapján eldöntötte, hogy átveszi a csapatot?

Először a vezetőséggel beszéltem, ekkor megtudtam, mik a klub céljai. Ezután megmutatták a helyet, ahol dolgozhatok. Fantasztikusnak tartom az infrastruktúrát és az akadémiát, de a döntésemben közrejátszott a stadion és a szurkolók is. Remek dolognak tartom, hogy ilyen sok néző jár a meccsekre és hogy milyen atmoszférát tudnak teremteni a szurkolók. A városban mindenki a futballal él, és persze maga a csapat is megtetszett – láttam, hogy sok fiatal, tehetséges játékossal dolgozhatok, akiket fejleszthetek, akiket új szintre juttathatok, és akikkel együtt előbbre léphetünk a klubbal, és csökkenthetjük a Slovan és a DAC közti távolságot.

Komoly célokkal érkezett Dunaszerdahelyre, de ez a korábbi állomásairól nem volt elmondható. Például a Cercle Brugge csapatától épp a koncepció hiánya miatt távozott.

A szabályok szerint egy tulajdonosnak csak egy csapata szerepelhet a nemzetközi kupaporondon, így ha ez a Monacónak összejön, a Cercle Brugge-nek már lehetetlen. Ott az egyetlen célom az volt, hogy fejlesszem a játékosokat, de nem volt esélyünk nemzetközi szinten szerepelni vagy az első pozíciókért küzdeni a belga bajnokságban. Ez így nem nekem való munka volt. Természetesen a játékosok fejlődését itt is kulcsfontosságúnak tartottam, de számomra az is fontos, hogy a klubot is magasabb szintre emelhessem. Ezeket a célokat ott nem tudtam megvalósítani, ezért távoztam.

Hogyan teltek az első munkanapjai a DAC-nál, milyenek voltak az első benyomásai?

Amit láttam, megegyezett azzal, amit elképzeltem az addig szerzett információim alapján. Miután a koronavírus-járvány miatt több mint három hónapig voltunk futball nélkül, rövid időn belül gyorsan össze kellett ráznom a csapatot, ami nem volt könnyű feladat. Az első mérkőzésünk után nagyon elégedett voltam, mert láttam, ahogy egy hét alatt is fejlődtek a játékosok, hogy képesek elsajátítani a játékfilozófiámat és hogy gyorsan gondolkodnak a pályán. Máris meg voltam győződve, hogy jó döntést hoztam, amikor a klubhoz jöttem.

Az első mérkőzéstől kezdve látni, hogy milyen formációt preferál, milyen stílusban szeretné játszatni a csapatot. A filozófiájának melyek a legfontosabb pontjai?

A legfontosabb, hogy a játékosok folyamatosan fejlődjenek. Az edző dolga ezt segíteni. Ugyanakkor nemcsak edzőként, hanem tanárként is tekintek magamra. A játékosoknak bízniuk kell bennem, én pedig segítek nekik a következő szintre jutni a játék minden elemében. A közös munka része, hogy elsajátítsák a filozófiámat, hogy megtanuljanak egy játékstílust és beálljanak mögé. Fontos, hogy közös nevezőn legyünk a jövővel kapcsolatban, hogy közös céljaink legyenek. Ehhez a munkához nem lehet úgy hozzáállni, hogy talán sikerül... nem! Mi versenyképesek akarunk lenni, és pozitívan, optimistán kell hozzáállni a munkához.

Mit gondol, mik az erősségei és mik a gyengéi a jelenlegi keretnek?

Az a célunk, hogy mindegyik pozícióra legyen két egyenértékű játékosunk. Mivel az első néhány hét folyamán sok mérkőzés vár ránk, három-négy naponta fogunk meccseket játszani, így fontos, hogy bárkit pótolni tudjunk bárkivel. Bár fiatal a keret, a csapat kellő kvalitással rendelkezik. Még nem állunk teljesen készen, de jó úton járunk.

Az Akadémián folyó munkáról mi a véleménye, talált ott ígéretes játékosokat?

Az akadémia az alapja egy profi klubnak. A jövő játékosait akarjuk felnevelni a DAC-nál. Úgy gondolom, hogy jó munkát végez a vezetőség, sikerült fiatal tehetséges játékosokat idehozni nemcsak Szlovákiából, hanem Panamából is. Ez sokat segíthet nekünk a jövőben. Malý, Njie és Mendez – akik a közelmúltban bemutatkoztak a Fortuna Ligában – mind jó játékosok.

A DAC ugyanakkor több játékost is igazolt az elmúlt hetekben. Róluk mit gondol?

Igazolni is szükséges. Ha lehetőségünk van elhozni egy jó játékost, megtesszük. Ezeknek a játékosoknak meg tudjuk alapozni a jövőjét azzal, hogy lehetőséget biztosítunk számukra, és egyben megmutatjuk nekik, hogy milyen ambiciózus klubhoz kerültek. Ráadásul itt van még a második ligás farmcsapatunk, ahol azok is lehetőséget kapnak a bizonyításra, akik a DAC-ban nem játszhatnak – így kellő tapasztalatot szerezhetnek, fejlődni tudnak, fel tudnak készülni a nagycsapatban való szereplésre.

További igazolások is várhatók?

Megtesszük, ami lehetséges. Nem tudok konkrétumot mondani, szükségünk van egy kis időre, mivel a koronavírus-járvány is megnehezíti, hogy a számunkra ideális játékosokat megszerezzük.

Storck minden fronton túl szeretné szárnyalni a DAC tavalyi teljesítményét. - Somogyi Tibor felvétele

Beszélgessünk kicsit az ausztriai edzőtáborról, ahol két merőben más mérkőzést játszott a csapat a Marseille (2:1) és a Nice (0:6) ellen.

Rendkívül fontosnak tartottam, hogy nehéz mérkőzéseket vívjunk, erős csapatok ellen, hiszen így derül ki leginkább, hogy milyen szinten járunk. A Marseille elleni mérkőzésen, az edzőtáborozás kezdetén nagyon frissek voltunk, alaposan felkészültünk, és úgy gondolom, lenyűgöző volt, amit a csapat mutatott. Ezután egy nagyon kemény hetünk volt, amely során minden kitűzött célt sikerült elérnünk. Az edzőtáborozás végén egy remekül felkészített csapat ellen léptünk pályára, ahol az eredmény nem olyan lett, mint amit vártunk. De mindegyik játékosom pontosan tudja, min kell dolgoznia a jövőben, így nem félek az előttünk álló mérkőzésektől. Remek tapasztalatokat szereztünk az edzőtáborban, és a jövőben is azon leszek, hogy ilyen erős csapatok ellen tudjunk pályára lépni.

A Fortuna Ligában jelenleg a Slovan rendelkezik a legerősebb és legértékesebb kerettel. Hogyan látja a DAC esélyeit, el lehet őket kapni?

A Slovanon kívül van még két nagyon erős csapat, a Žilina és a Trnava, és akadhat egy olyan csapat is, amely majd meglepetést okoz a szezon során. A Slovan csak egyetlen mérkőzést veszített el a legutóbbi kiírásban, a keretében jól csengő neveket, minőségi játékosokat találni. Nehéz lesz csökkenteni a hátrányt, de jó csapatunk van. Képesek vagyunk rá, hogy jobban szerepeljünk, mint a tavalyi szezonban. A legfontosabb, hogy megnyerjük az összes hazai mérkőzést. Ez egy kemény cél, de láthattuk a múlt szezon rájátszásának mérkőzésein, hogy a csapat versenyképes. Az is fontos, hogy jól rajtoljunk, hogy megtaláljuk az egyensúlyt a keretben. A bajnokik mellett EL-selejtező is vár ránk – bízom benne, hogy több, mint egy –, valamint kupamérkőzésünk is lesz. Mindent el fogunk követni azért, hogy csökkentsük a Slovannal szembeni hátrányt, és ha úgy mutatkozik, hogy olyan szinten vagyunk, hogy megtámadhatjuk őket az első helyért, akkor ezt fogjuk tenni.

Elégedett vagy elégedetlen lenne a második hellyel?

Az első három hely valamelyike már siker. Természetesen ez a körülményektől is függ, hogy hogyan szerepelünk majd a kupában és az Európa-ligában. Előbb látnunk kell, hogyan alakul a szezon, így most nem tudok pontosan felelni a kérdésre, de az egyértelmű, hogy a múlt szezonban elért eredménynél magasabb célokat kell megfogalmaznunk. Nem mondhatom azt, hogy mi akarunk a második számú csapat lenni ebben az országban, mert nem ez a célom. A céljaim a legmagasabbak, és a csapatomat is meg akarom győzni arról, hogy mi lehetünk a legjobbak a legjobbak között.

Az Európa-ligában van konkrét célkitűzés?

Ez is nagyban függ majd a sorsolástól. Az, hogy otthon vagy idegenben kell játszanunk, számomra nem olyan fontos. Ennek egyedül akkor van jelentősége, ha nagyon messzire kell utaznunk, például Kazahsztánba, ahová az utat sem egyszerű megszervezni. (Interjúnk az EL-selejtezők sorsolása előtt készült – a szerk.) Ha a környező országokból kapunk ellenfelet, idegenben is képesek vagyunk bárkit legyőzni. Most tapasztaltuk meg, hogy milyen komoly szintet képvisel a francia bajnokság. Az a legfontosabb, hogy önbizalommal telve vágjunk neki az Európa-ligának.

A Slovnaft Cupban az elmúlt két évben a legmagasabb célt tűzte ki maga elé a csapat. Ez idén is így marad?

Természetesen, olyan messzire akarunk jutni a kupában, amennyire csak lehetséges – itt is fontos célkitűzés, hogy túlszárnyaljuk a tavalyi teljesítményt.

A kupában tervez lehetőséget adni azoknak, akik a bajnokikon kevesebbet szerepelnek?

Ehhez úgy állok hozzá, hogy nincs második számú jelöltem a posztokra. Azaz ha van a keretben 18 játékos, akkor arra kell törekednem, hogy mindannyian ugyanazt a színvonalat képviseljék. Nekem ez a munkám része. Mindenképpen változtatni kell a múlt szezonhoz képest, mert amikor idejöttem, három cserejátékos állt a rendelkezésemre. Ez így nem működhet, de most már van 6+1 játékosom a cserepadon, ötöt tudok cserélni a kupában és a bajnokságban is. Nálam nincsenek tartalékok, nem is szeretnék senkit sem cserejátékosnak hívni – csak olyanok vannak, akik játszanak, meg olyanok, akik nem.

Hosszabb távú tervek is megfogalmazódtak önben a klubbal kapcsolatban?

Természetesen, de ehhez először sikereket kell elérnem. Van egy jó alap, amiből kiindulhatok. Az elmúlt időszakban jól megismertem a csapatot, időben érkeztem, volt lehetőségem rá, hogy felkészítsem a játékosokat a rajtra. Bízom benne, hogy a szurkolók támogatásával sikerrel vesszük az első fordulókat a bajnokságban, mert ez lehet az alapja egy sikeres szezonnak.