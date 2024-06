Bénes László: Örülök a lehetőségnek, de...

Jól kezdődött Szlovákia számára a második csoporttalálkozó. A belgák elleni győzelem után Ukrajna ellen megszerezte a vezetést, és a virtuális táblázatban hat ponttal továbbjutásra állt. A sárga-kékek elleni találkozó szünetében Bénes László a többiektől eltérően intenzívebben melegített. ,,A szakmai stáb jelezte, hogy legyek felkészülve, pályára fogok lépni” – mondta az Új Szónak Bénes László.

Az 54. percben az ukránok egyenlítettek, és Francesco Calzona szövetségi kapitány egyből intett a doborgazi focistának, hogy pályára lép. ,Nagyon örülök, hogy bemutatkozhattam a 2024-es Eb-n is. Már többször mondtam, hogy különös számomra ez a kontinensviadal, mivel nyolc éve Németországban játszom – árulta el a 26 éves középpályás, akinek több ígéretes, veszélyes beadása volt, de a csapattársai nem tudtak élni velük. Tíz perccel a vége előtt az ukránok megszerezték a második góljukat is, és végül 2:1-re győztek. ,,Tudtuk, hogy nehéz meccs vár ránk. Ez be is bizonyosodott. Kiegyenlített összecsapás volt. Vezettünk, nagy kár, hogy nem szereztünk legalább egy pontot. Egyrészt jó, hogy lehetőséget kaptam, de nagyon sajnálom, hogy nem lettünk eredményesek a meccsen.”

A szlovákok már a Düsseldorfból az ideiglenes otthonukként szolgáló Mainzba vezető visszaút alatt kibeszélték a találkozót, majd a regenerációról szólt a két nap. Azok, akik az Eb-n nem játszottak eddig egyetlen percet sem, egy helyi negyedosztályú csapat ellen léptek pályára.

Lapunk úgy értesült, hogy több szlovák játékosnak vannak apróbb sérülései, de ők játékra alkalmasak lesznek, szerdán a Románia elleni összecsapásra. Más a helyzet David Hanckóval, aki izomsérülés miatt nem tudta befejezni az ukránok elleni összecsapást. Az ő szerepléséről csak a mindent eldöntő találkozó előtt dönt a szakmai stáb.

,,Két találkozó után három pontunk van, így továbbra is saját kezünkben van a továbbjutás. Jól felkészülünk a Románia elleni meccsre mentálisan és fizikálisan is, és bízom benne, hogy kiharcoljuk a továbbjutást” – tette hozzá Bénes.

Duducz Tibor, Mainz