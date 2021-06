Bénes: „Egy Eb-n nincs olyan, hogy fáradt vagy”

Komoly döntés volt a részéről, hogy a Mönchengladbachra váró BL-párharcról (Man.City) lemondva inkább augsburgi vendégjáték mellett döntött. Azt hozta ez a kölcsönben töltött tavaszi idény, amire számított?

Igen, télen úgy döntöttem, hogy mindenképp több játéklehetőséghez szeretnék jutni. Úgy láttam a gladbachi helyzetet, hogy talán több esélyem lenne játszani egy másik csapatban. Örülök nagyon, hogy volt lehetőség Augsburgba mennem. Azt tudtam, hogy a klub már hónapok, sőt talán évek óta figyel engem. Az átigazolási időszak utolsó napjaiban sikerült megegyezni, hogy fél évig Augsburgban szerepelhetek. Elégedett vagyok ezzel a kitérővel, az volt a célom, hogy minél többet játsszak, és ez teljesült is. Mindenképp jó tapasztalat volt. Szerettem volna az Eb előtt minél többet játszani, hogy ott lehessek a tornán.

Mennyire kellett Augsburgban egy más játékrendszerhez alkalmazkodnia, mint a Borussiánál?

Minden csapatnál más egy kicsit a filozófia, más a játékrendszer. A Gladbach egy nagyobb klub, amely a Bajnokok Ligájában szerepelt idén, korábban pedig az Európa-ligában, már ismert a nemzetközi kupaporondon. Így nyilván kicsit máshogy játszanak, mint Augsburgban. Ahol ugyan 11 éve feljutottak a Bundesligába, de már azt is sikerként könyvelik el, ha bent tudnak maradni az élvonalban.

Ez a 13. helyen végezve teljesült idén, s a hosszúra nyúlt klubszezon végeztével rögtön belehuppant az Eb-felkészülésbe. Mennyire érzi magán a fáradtságot?

A szezon nagyon hosszú volt, az egyik legnehezebb volt az eddigiek közül. A bajnokság később is kezdődött, volt karantén, elmaradtak mérkőzések, nézők nélkül kellett játszanunk, majd pedig állandóan meccsek voltak hétköznap is, nagyon-nagyon húzós volt. Ebből a szempontból örülök, hogy a bajnokság véget ért. Viszont nagyon motivált vagyok és nem érzem magam fáradtnak, mert ha azért egy Eb-n ott tudsz lenni, Európa-bajnoki meccseket játszani, nincs esélyed arra, hogy fáradtnak érezd magad. Ez van az én esetemben is, mindent megtettem az edzőtáborban, hogy Štefan Tarkovič kihozzon az Eb-re.

Így adott az esélye, hogy pályára lépjen a lengyelek, a svédek és a spanyolok ellen. Mire lehet képes a szlovák válogatott ellenük?

Egy Európa-bajnokságon természetesen minden csapat jó minőséget képvisel, minden meccs nehéz egy Eb-n. Mi is egy érdekes csoportba kerültünk, és ha megnézzük a csapatokat, akár a továbbjutást is ki lehet harcolni ellenük. Ha ki tudjuk vinni a pályára mindazt, ami bennünk van, már az első pillanattól kezdve, bármi megtörténhet, mert én úgy látom, hogy jó, erős csapatunk van. A cél természetesen az, hogy továbbjussunk a csoportból.

Szinte minden gárdában vannak nagy sztárok, a svédeknél viszont nem lesz ott az Eb-n Zlatan Ibrahimovic. Ez előny, vagy inkább sajnálja, hogy nem játszhat ellene?

Mindkettő. Sajnálom, mert egy ekkora csillag ellen focizhattunk volna, viszont csapatként meg úgymond egy pici megkönnyebbülés, hogy egy világsztár hiányozni fog a svéd keretből. De ebben az esetben is érvényes, hogy a svéd keret még Ibrahimovic nélkül is nagyon erős.

A magyar válogatott négyeséről nem is beszélve…

Nekik is, ugyanúgy mint a szlovákoknak, már az siker, hogy kijutottak az Eb-re. Talán a legerősebb csoportba kerültek, de esetükben is az érvényes, mint Ibránál: olyan nagyok ellen játszhatnak, mint az aktuális világbajnok franciák, mint a négy évvel korábbi világbajnok németek vagy az Európa-bajnok portugálok. A fiatal játékosoknak hihetetlen nagy motiváció lesz a sztárjátékosok ellen focizni.

Könnyen meglehet, hogy a majdani Európa-bajnok is közülük kerül ki – vagy másképp tippeli? Kiket vár a döntőbe?

Nehéz megtippelni, nagyon sok jó csapat van, nem is szoktam nagyon… de a franciákat el tudom képzelni a döntőben… mondjuk egy francia–németet vagy egy francia–belgát.

Visszatérve még a szlovák válogatotthoz: mennyire téma az öltözőben, hogy mindkét meccshelyszínük megváltozott az utolsó pillanatban, Dublint és Bilbaót Szentpétervár és Sevilla váltotta?

Nem befolyásolja a csapatot, mert klubjainkban megszoktuk, hogy két hét alatt néha van négy meccsünk négy különböző helyszínen. Ez az állandó repkedés a helyszínek között már megszokott.

Azt nem sajnálja, hogy a sok helyszín miatt talán hiányozni fog az Eb-k megszokott, sajátos hangulata, ami egy-egy rendező országhoz kapcsolódott?

Mivel nekem ez lesz az első felnőtt Európa-bajnokságom, nehéz megmondani, még akkor is, ha az U21-eseknél már voltam kint nagy tornán. Nem élhettem még át azt az atmoszférát, amit a szlovák válogatott öt éve Franciaországban az Eb-n. Két országban is játszunk majd, de a lényeg, hogy nézők előtt, ami nagyn nagy öröm lesz a játékosok számára.

Mivel lenne elégedett az Eb után?

A minél több játékperccel, s akkor már lehetőségem lehet akár gól vagy gólpassz szerzésére is. S egy továbbjutással a csoportból.