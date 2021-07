Bejött a merész tipp

„Az angoloknak szurkolok, az olaszokat pedig a torna sötét lovának éreztem. Az első meccs előtt nem tudtam, mire lehet tőlük számítani, de utána már láttam, hogy képesek lehetnek megnyerni az Eb-t” – mondta lapunknak csallóközaranyosi tippelőnk, aki fogadóirodában is megtette az olaszok végső sikerét, így a tét 12-szeresét zsebelte be.

„Az angolok veresége miatt szomorú voltam, de az olaszok megérdemelten nyertek, fiatalos, lendületes focit játszottak” – tette hozzá a 25 éves, tanár végzettségű játékosunk, aki CNC gépkezelőként dolgozik, de épp munkahelyváltásra készül.

Ő maga nagy Liverpool-drukker, a magyar–angol vb-selejtezőre mindenképp szeretne eljutni, már csak azért is, mert az Eb alatt nem volt szerencséje a Puskás Arénában szorítani a magyar válogatottért. „Mindenkit megleptek a szereplésükkel, a 0/1 pont lett volna a realitás. Ehhez képest mindhárom meccsükön emberfelettit nyújtottak. Különösen a németek elleni meccs volt számomra felejthetetlen – mondta Károly Gyula, aki a szlovákok szereplését is készséggel véleményezte. – Az első meccsük után biztos voltam benne, hogy a harmadik helyen továbbjutnak, de kikaptak a svédektől. A győzelmi kényszerben levő spanyolok ellen már eleve nagyon kis esélyük volt. De az Eb így is megmutatta, hogy a kisebb csapatokat sem szabad leírni, Svájc és Dánia is kiválóan szerepelt.”



Nyerteseink 132 tippelőnk közül egyedül Károly Gyula érezte meg, hogy a foci-Eb-t Olaszország nyeri Anglia ellen. Így övé az 1. díj. Mivel szabályaink szerint második körben azok nyernek, akik az Európa-bajnokot eltalálják, 11 játékosunk közül (akik valamennyien Belgiumot vagy Franciaországot tippelték ezüstérmesnek) sorsolás döntött.

1. díj (dedikált focilabda, 20 eurós Slovnaft-kártya, Sörkönyv): Károly Gyula, Csallóközaranyos

2–3. díj (dedikált focilabda, 20 eurós Slovnaft-kártya, Sörkönyv): Nagy Gabriella, Dunaszerdahely; Zemanek Jó-zsef, Dunaszerdahely

4–6. díj (dedikált focilabda, Sörkönyv): Csicsó Sándor, Ekecs; Srejner Attila, Diószeg; Simon Csaba, Rozsnyó

7–9. díj (dedikált focilabda): Bartalos Ferenc, Csilizradvány; Bazsó Ádám, Naszvad; Szekeres Bence, Kürt