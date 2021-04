Bajnok lett a komáromi röplabdacsapat

A Myjava elleni döntősorozat negyedik meccsén játszottak talán a legjobban a komáromiak. Sima 3:0-lal hozták a szerda esti találkozót, ezzel pedig behúzták a meccslabdát: 3:1-gyel megnyerték a sorozatot, és alapszakasz negyedikként, történetük során első alkalommal bajnokok lettek.

A We are the champions taktusaira folyt a pezsgő a csarnokban, amelyből a játékosok bánatára csak a szurkolók hiányoztak. „De így is éreztük, a képernyőn keresztül mennyien szorítanak nekünk” – mondta lapunknak Forró Balázs, a komáromiak játékosa.