Az utolsó bajnokik a Losonci járásban

Területi bajnokság

LOSONC, DOUBLESTARBET VI. LIGA, 29. forduló – szombat, 17.00: Halič–St. Halič (jv.: Mózer); 17.30: Vidiná–Tomášovce (S. Jačmeník). Vasárnap, 10.00: Podrečany–Kalinovo B (Hedvigy);17.30: P. Dravce–Hrnč. Zalužany (Žiak), Divín–Kokava n/R. (M. Jačmeník), Buzitka–Uhorské (P. Budáč), Mýtna–Biskupice (Mich. Kováč).

Szabadnapos: Hr. Ves. (ái)

Más

ÖREGFIÚK DUNASZERDAHELYI JÁRÁSI BAJNOKSÁGA, 10. forduló – keleti csoport – hétfő, 17.30: FC Trstená n/O.–FC Gabčíkovo (Csörgő), ZsVS Dun. Streda–Old Boys D. Štál (Horváth).

Szabadnapos: Ajax Kost. Kračany.

Nyugati csoport – hétfő, 17.30: FC Holice–FC Michal n/O. (Füle), DSC O. Potôň–FC Lehnice (Mészáros), FC Blatná n/O.–OB Horná Potôň (Katona), FC Horný Bar–OB Trnávka (Koczó).

INTERLIGA, Galánta kispályás bajnokság, 9. forduló (a műszaki szakközépiskola pályája, a Lidl mellett) – vasárnap, 9.00: Raf Team–BlueStars (Grell); 10.00: G-Klub–Santos (nincs bíró), Javorinka–Arsenal (Grell); 11.00: Hurikán–BonTeam (nincs bíró).

Szabadnapos: Ferencváros.

FÜLEKI SPORTNAP – öregfiúk tornája a polgármesteri kupáért – szombat, 8.30. Induló csapatok: Losonc, Ajnácskő, füleki Balex Trade Team, Füleki TC I, Füleki TC II.

Felső tagozatos alapiskolás diákok tornája a polgármesteri kupáért – szombat, 8.30. Indulók: a város négy alapiskolája szerepel egy-egy együttessel.

KIS FERENC-EMLÉKTORNA, Pozsony (Mladoť sportcsarnok) – kispályás mérkőzéssorozat – szombat, 9.00. Legalább hat alkalmi csapat indul.

VII. FELVIDÉKI BAJNOKSÁG, Gömör és Nógrád selejtező, Balogfala – szombat, 9.00. Csoportbeosztás – A csoport: Fülek, Füleksávoly, Sajóvölgye, Sajószentkirály, Túrócvölgye, B csoport: Rimaszombat, Egyházasbást, Balogfala, Balogvölgye.

A csoportmeccsek után elődöntő, majd éremcsata következik. A legjobb három csapat utazhat a martosi országos döntőre.

IX. AGROSTAAR CUP, Királyrév, tornamenetrend, csoportmérkőzések– 9.00: Dream Team–Radler FC, Szurkerek–FC KNBL, 9.25: Győrsövényháza–Agrostaar, FC Túrósok–OldBoys Diakovce, 9.50: YoungBoys–Vadkacsák, Kon-Truss–Javorinka, 10.15: Radler FC–Agrostaar, Dream Team–Szurkerek, 10.40: FC KNBL–Győrsövényháza, OldBoys Diakovce–Javorinka, 11.05: Vadkacsák–Kon-Truss, FC Túrósok–YoungBoys, 11.30: Szurkerek–FC Radler, Agrostaar–FC KNBL, 11.55: Győrsövényháza–Dream Team, YoungBoys–OldBoys Diakovce, 12.20: Javorinka–Vadkacsák, Kon-Truss–FC Túrósok, 12.55: Radler FC–FC KNBL, Dream Team–Agrostaar, 13.20: Szurkerek–Győrsövényháza, OldBoys Diakovce–Vadkacsák, 13.45: FC Túrósok–Javorinka, YoungBoys–Kon-Truss, 14.10: Győrsövényháza–Radler FC, Agrostaar–Szurkerek, 14.35: FC KNBL–Dream team, Kon-Truss–OldBoys Diakovce, 15.00: Javorinka–YoungBoys, Vadkacsák–FC Túrósok.

16.10: Negyeddöntő: A1–B4, B2–A3; 16.35: B1–A4, A2–B3. 17.50: Elődöntő. 18.35: Mérkőzés a 3. helyért. 19.05: Döntő. (ái)

KISPÁLYÁS TORNA, Réte – szombat, 9.00: gyülekező, nevezés; 9.30: csoportmérkőzések (lz).

I. KISPÁLYÁS TORNA, Nyitracsehi – szombat, 9.00. Csoportbeosztás – A csoport: FC Čechynce (felnőttek), FC Čechynce (ifik), Nitraholics, El galaktikos, Zolo a družina, Tak kráľovské. B csoport: Lesníci, Ďarmoty, Slovan Nové Zámky, Veľký Kýr, Szuper csapat, (Ne)alko boys, Realisti.

A sorsolást a torna kezdete ejtik meg. (áb)

ÖSSZETARTOZÁS KUPA, Ímely – szombat, 10.00. A résztvevők: Ímely, Mezőkaszony, Ada/Törökfalu, Drávafüred, Lendva, Csíkcsicsó, Izmény A, Izmény B.

A csapatokat a torna kezdete előtt sorolják két csoportba, ekkor készül el a műsor is. (áb)

AZ MŠK SENEC U8-AS TORNÁJA, Réte – vasárnap, 8.30: csoportmérkőzések, 12.30: középdöntő, 15.15: egyenes kieséses szakasz.

Induló csapatok: MŠK Senec (rózsaszínűek), MŠK Senec (vörösök), MŠK Senec (kékek), Trnava, Inter Bratislava 1, Inter Bratislava 2, Skalica, Domino, Rača (kékek), Rača (vörösök), Rovinka (U9), Lamač 1, Lamač 2, Devínska Nová Ves, Nová Dubnica, MŠK Senec (U9), MŠK Senec (U7), Košúty, Blatné, Šenkvice. (lz)

I. VÁNDORKUPA, kezdők (U11) járási tornája, Diósförgepatony, csoportmérkőzések, 9.00: Orechová Potôň–Dolný Štál, Vrakúň–Štvrtok na Ostrove, Lehnice–Jahodná; 9.30: Jahodná–Holice, FK Šamorín–O. Potôň, Veľký Meder–Malé Dvorníky; 10.00: Dol. Štál–Vrakúň, FK Šamorín–Štvrtok n/O., 10.30: Holice–M. Dvorníky, V. Meder–Lehnice; 11.00: Holice–V. Meder, Or. Potôň–Vrakúň, Dol. Štál–Štvrtok n/O.; 11.30: Jahodná–M. Dvorníky, Dol. Štál–FK Šamorín; 12.00: Štvrtok n/O.–Or. Potôň, Lehnice–Holice n/O.; 12.30: M. Dvorníky–Lehnice, Vrakúň–FK Šamorín, Jahodná–V. Meder; 13.15: helyosztók. (ái)

X. MÓDER CUP DIÁKTORNA, Tardoskedd (Szikora György Stadion) – szombat, A csoport, 9.00 Tvrdošovce–Dvory n/Ž.; 9.30: FC Nitra–Komjatice; 10.00: Tvrdošovce–Nitra; 10.30: Dvory n/Ž.–Komjatice; 11.00: Tvrdošovce–Komjatice; 11.30: Dvory n/Ž.–Nitra. B csoport, 9.00: Šurany–Mojzesovo; 9.30: Bánov–Dominik Nové Zámky; 10.00: Šurany–Bánov; 10.30: Mojzesovo–N. Zámky; 11.00: Mojzesovo–Bánov; 11.30: N. Zámky–Šurany. 12.15: tizenegyesrúgó verseny; 13.30: a csoportok utolsó helyezettjeinek mérkőzése; 14.10: döntő. (áb)