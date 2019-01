Az edzőt és a menedzsert szidják a fiatal szlovák hokisok

A szlovák U20-as jégkorong-válogatott két tagja is nekiment Ernest Bokroš vezetőedzőnek. Állítják, sosem dolgoztak ilyen rossz edzővel.

A szlovák U20-as jégkorong-válogatott a 8. helyen végzett a kanadai világbajnokságon. A bentmaradással a minimális célt teljesítették, ám öt meccsből csak egyet nyertek meg, és a negyeddöntőben 8:3-as vereséget szenvedtek az oroszoktól.

A torna után két játékos is kitálalt a válogatottban uralkodó viszonyokról. A Sioux City Musketeers csapatában játszó Martin Pospíšil hosszú Facebook-bejegyzésében arról írt, ilyen amatőr hozzáállást még sehol nem tapasztalt, és Ernest Bokroš vezetőedzőt is bírálta. A tengerentúli juniorbajnokság (USHL) legeredményesebb játékosa azt is megemlíti, hogy a csapatnak sokat segített a mentális tréner, de ő csak az első meccs előtt foglalkozhatott a játékosokkal, akik később érdeklődésükre azt a választ kapták, hogy nincs pénz rá, és ha szeretnék, hogy maradjon, hívják fel Šatant.

Pospíšil csapattársa, Miloš Fafrák, aki a HK U20 csapatában játszott a vb előtt, szintén úgy fogalmazott, sosem volt olyan rossz edzője, mint Bokroš, a csapatmenedzser, Roman Ulehla pedig nem egy esetben azt mondta a sérült játékosoknak, menjenek taxival kórházba, ő nem fog nekik fuvart intézni. „Mind változást akarunk a szlovák hokiban!” – szögezte le bejegyzésében Miloš Fafrák.

Ugyanez az évjárat két éve a hazai rendezésű vb-n modern, gyors, kemény hokit játszott (még Norbert Javorčík irányítása alatt), és úgy lett 6., hogy a negyeddöntőben 3:2-re kapott ki az oroszoktól.

A Szlovák Jégkorongszövetség és Ernest Bokroš egyelőre nem reagált a fiatal hokisok kemény szavaira. (TASR)