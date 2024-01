AusOpen: Djokovics kikapott, Sinner és Medvegyev a döntőben

A világelső szerb rekordot jelentő 48. Grand Slam-elődöntőjében lépett pályára, és számtalan ki nem kényszerített hibával kezdett, miközben Sinner remekül játszott. A 22 éves olasz saját szerváit magabiztosan hozta, miközben négyszer is elvette Djokovics adogatását, és bő egy óra alatt már 2:0-ra vezetett. A harmadik szett rövidítésében a világranglista-4. Sinner meccslabdáig is eljutott, de a szerb nyitása után ezt nem tudta kihasználni, és el is vesztette a játszmát. A negyedik szettben az olasz 2:1-nél brékelt, és bár ezt követően majdnem elvesztette az adogatását, előnyét megtartva magabiztos játékkal, második mérkőzéslabdáját már kihasználva nyerte meg a meccset és jutott be a fináléba.

Djokovics legutóbb a 2018-as nyolcaddöntőben szenvedett vereséget az ausztrál nyílt teniszbajnokságon, ahol elődöntőben eddig sosem maradt alul. A kiesése egyben azt is jelenti, hogy tovább kell várnia pályafutása 25. Grand Slam-diadalára. „Ez az eddigi egyik legrosszabb GS-meccsem volt. Ha őszinte akarok lenni, az egész tornán nem játszottam jól. Jannik ma végig dominált, kontrollálta a játékot és megérdemelten nyert” – értékelt a világelső.

„Nagyon nehéz meccs volt. Remekül kezdtem, Novaknak pedig nem jöttek be az ütései, nem érezte túl jól magát. Az első meccslabdát nem használtam ki, de nem törtem össze. Köszönöm a szurkolóknak az energiát, amit kaptam tőlük. Remek érzés a legjobbakkal játszani, akiktől tudok tanulni. Tavaly még Novaktól is kikaptam Wimbledonban, ez a győzelem egy folyamat eredménye. Szeretném élvezni a döntőt” – nyilatkozta a 22 éves játékos, aki hozzátette, hasonló a stílusuk Djokoviccsal, és örül, hogy bevált a taktikája ellene.

A másik elődöntő elején úgy tűnt, Zverev lesz a nyerő. Bár kiegyenlített hosszú labdameneteket láthatott a közönség, az első két szettben az olimpiai és kétszeres ATP-világbajnok német jött ki ezekből jobban. Medvegyev a második játszmában kétszer is elvesztette adogatását, és benne volt a pakliban, hogy háromszettes vereséggel búcsúzik Ausztráliától. Ezt követően viszont lassan visszaépítette az önbizalmát, szépített, majd ki is tudott egyenlíteni. A döntő játszmában már mindkét játékos roppant fáradt volt, de Zverev fejben is teljesen szétesett, és sorra rontotta el a könnyű ütéseket is. A Melbourne-ben 2021-ben és 2022-ben is döntős Medvegyev végül közel négy és fél óra alatt, a finn Ruusuvouri elleni, 2. fordulós mérkőzéshez hasonlóan, kétszettes hátrányból felállva nyert.

„Az első szettben egyikünk sem játszott kiemelkedően jól. A másodikban Alexander javult, kétszer is brékelt, így nem volt esélyem. Kicsit el voltam veszve ekkor, de azt mondtam magamnak, ha ki is kapok, akkor is büszke akarok lenni magamra. Végül sikerült nyernem, miután a harmadik játszmában elkezdtem működni, gyorsítottam a játékot, jobban szerváltam. Ilyenkor szerencsére is szükség van, és ez ma az én oldalamon volt” – foglalta össze az elődöntőt a 27 éves orosz.

A döntő vasárnap 9.30-kor kezdődik, a szakértők szerint a jóval frissebb Sinner a mérkőzés esélyese. Egymás elleni mérlegükben azonban 6:3-ra az orosz vezet. Utóbbi a hatodik GS-döntőjére készül, déltiroli riválisa viszont még nem járt ebben a „magasságban”.