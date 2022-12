Tizenegyesekkel Argentína a világbajnok (FOTÓK)

A francia válogatott több játékosa is vírusos megbetegedéssel küzdött a hét folyamán, de a döntőre mindannyian összekapták magukat. A védelem közepén így Varane és Upamecano, a középpályán pedig Rabiot is vállalta a játékot. Az argentinoknál az elődöntőt eltiltás miatt kihagyó Acunát nevezték a kezdőcsapatba, de bő fél órával a kezdő sípszó előtt már Tagliafico volt a balhátvéd posztján, mivel csapattársa fájdalmakra panaszkodott és nem tudott játszani. Visszatért a kezdőbe Di María is, akiről a legtöbben azt gondolták, a jobb oldalon kap szerepet és Mbappé, valamint Theo Hernández gyengébb védekezését próbálja majd kihasználni. Ennek ellenére a Juventus szélsője a bal oldalon kezdett.

A Luszail Stadion túlnyomó többségében argentin színekben pompázott, a dél-amerikaiak szimpatizánsai a himnuszuk éneklése alatt bizonyították, hogy hangban biztosan ők dominálnak majd a döntő alatt.