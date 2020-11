Adiós, Diego!

A 60 esztendősen elhunyt, 168 centis argentin klasszis a pályán igazi óriás volt, szinte mindent tudott a labdával. Fantasztikus technikájával, parádés cseleivel, hajszálpontos átadásaival, és persze pazar góljaival őrületbe kergette a védőket. Bal lábas lövéseitől rettegtek a kapusok.



Már tíz nappal 16. születésnapja előtt bemutatkozott az argentin élvonalban, és négy hónappal később, 1977 februárjában Magyarország ellen ölthette magára először a címeres mezt – csakúgy, mint 1966-ban Johan Cruyff, és 2005-ben Lionel Messi. Nagyon csalódott volt, hogy Menotti kapitány nem jelölte őt az 1978-as hazai világbajnokságra. Nehezen viselte, hogy kimaradt a vb-győztes keretből.



A négy évvel későbbi vb – amelyre már Maradona a Barcelona játékosaként érkezett, a katalánok világcsúcsot jelentő 5 millió fontért szerződtették – nem úgy sikerült, ahogy szerette volna, mert a címvédő már a középdöntőben búcsúzott. De a magyarok elleni csoportmeccsen brillírozott, erről Sallaiék sokat mesélhetnének…



Barcelonai időszaka nem volt túl fényes, ebben betegsége és súlyos sérülése is nagy szerepet játszott. Sajnos ebben az időben szokott rá az alkoholra és a kábítószerre.



1984 nyarán világrekordot jelentő 6,9 millió fontért megvásárolta a Napoli. Hét olaszországi szezonja alatt 258 mérkőzésen 115 gólt szerzett, egyszer a gólkirályi címet is elnyerte. A klub eddigi mindkét bajnoki címe Maradona érdeme, ezen kívül Olasz Kupát és UEFA-kupát is nyert a csapat. Nem csoda, hogy Diegót Istenként tisztelték Nápolyban. Végül drog- és adóproblémái miatt távozott Olaszországból.



Maradona az 1986-os vb-n főszerepet játszott, szinte a hátán vitte az eléggé közepes játékosokból álló csapatot. Az angolok elleni negyeddöntőben előbb „Isten keze” segített Diegónak, majd fantasztikusat alakított: a félpályáról indulva négy angol játékost és a kapust kicselezve lőtt a hálóba. Méltán érdemelte ki ez a találat az évszázad gólját a FIFA-nál. A belgák elleni elődöntőben mindkét gólt ő lőtte – az egyiket pazar szóló után –, a finálénak is ő lett a hőse: két gólpasszal járult hozzá a németek elleni diadalhoz. Rászolgált a vb legjobb futballistája címre.



Az 1990-es vb-n is Diego hathatós segítségével ismét a döntőig jutott az argentin együttes, amelyen négy kulcsembere sárga lapos eltiltás miatt nem játszhatott. A fináléban a mexikói bíró vitte a prímet, két argentint kiállított, és a hajrában kamu tizenegyest ítélt a németek javára. Maradona sírt a lefújás után, és a díjátadón nem adott kezet Joao Havelange brazil FIFA-elnöknek.



Maradona negyedik világbajnokságán tragikus hős lett: megbukott a doppingvizsgálaton, 15 hónapra eltiltották, ezzel gyakorlatilag véget ért a pályafutása. Még levezetett a Newell's Old Boys, majd a Boca Juniors csapatában, majd 1997-ben visszavonult.



A 2000-es évek elején súlyproblémáival és súlyos egészségügyi gondjaival került a címlapokra, többször már halálhírét keltették, ám mindig visszaküzdötte magát. Edzőként már nem tudta megismételni sikereit, 2008 és 2010 között az argentin válogatott szövetségi kapitánya volt, irányításával a 2010-es vb-n a negyeddöntőig jutott a gárda.



Elment az isteni Diego, aki futballzseni és szimbólum volt. A pályán nyújtott parádés alakításai örökre felejthetetlenek maradnak.



Nyugtalan élete után nyugodjon békében!

