A védekezésre tudnak építeni a komáromi kosarasok

A komáromiak összesen heten váltották egymást a pályán, többek között azért is, mert Marek Foltýn és Zach Harvery sérült – utóbbi még be sem tudott mutatkozni a piros-fehéreknél. (Halász Dániel ezúttal nem kapott lehetőséget.) A fokozott terhelést azonban szemlátomást jól bírták a hazaiak. „Fiatal srácok vagyunk, és profi módon állunk a sportágunkhoz, minden nap dolgozunk a kondinkon. A maguk módján a meccsek is egyfajta erőnléti edzéssel érnek fel: jót futunk, küzdünk minden alkalommal” – válaszolta felvetésünkre Volárik, akitől az is megkérdeztük az alapszakasz vége előtt három fordulóval, tippje szerint hol zárnak majd az elméletileg lehetséges 2–6. helyek közül. „Ezt végképp nem tudom megmondani, azt viszont igen, hogy a playoffot hol fogjuk befejezni. Az élen” – nevetett a 24 éves játékos, majd az öltöző felé vette az irányt.

Ennyire azonban ne szaladjunk előre, egyelőre az biztos, hogy a privigyeiek vereségével a címvédő lévaiak nyerik az alapszakaszt. A 2–6. helyen akár még teljesen meg is cserélődhet a sorrend. A komáromiakra a Handlová (idegenben), az Inter (I) és a Svit (otthon) vár még.