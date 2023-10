A vártnál nehezebben győztek a komáromiak

A törzsszurkolóknak feltűnhetett, hogy a kezdőcsapatban hiányoztak a megszokott nevek, például Dlubáč, Špiriak, Ganbayar és Voleský, akik helyett Bréda, a fiatal Eckl és Kmeťo, valamint Adayilo kapott lehetőséget.

A hazaiak jól kezdtek, a támadásaik gyorsak és veszélyesek voltak Slávik kapujára, és az első komolyabb jobb oldali támadásuk után egy kavarodás végén Tóth Gábor bebelsőzte négy méterről a labdát a hálóba – 1:0. Radványi Miklós vezetőedző legénysége az első negyedórában irányította a játékot, s úgy tűnt, könnyed hazai győzelem születik. Kecsegtető helyzeteiket azonban kihagyták a lila-fehérek. A 12. percben a gólszerző Tóth lőtt mellé húsz méterről, egy perccel később Horodník beadásából Bayemi ziccert hagyott ki.

Fél óra elteltével a játék kiegyenlítődött és kissé unalmassá is vált, amit a lelátókról a hazai szurkolók kedvenceik tudomására is adtak. A keletiek rájöttek, hogy van keresni valójuk, és a hazai védősort néhányszor jól megkeverték, az első félidő végéig háromszor is egyenlíthettek volna. A párharcokban is ők voltak jobbak.

A második félidő elején Pastorek váltotta a KFC-ben először kezdő 19 éves Kmeťo Dávidot, de a játék képe nem változott jelentősen a folytatásban sem. Mindkét csapat sok passzal készült a támadásokra, ami csak arra volt jó, hogy a hátsó sorok mindig rendeződhettek és megakadályozták a támadások befejezését mindkét oldalon. Ez az állapot a 60. percig tartott.

Ekkor a komáromiak egy komoly vendégszabálytalanság után 30 méterről szabadrúgáshoz jutottak, amelyet Šmehyl tekert be az ötös sarkára, ahova jókor érkezett Pastorek. A hazaiak hetese középre emelt, labdáját a védelemből felfutó Eckl Patrik a hosszú sarokba csúsztatta – 2:0.

Radványi Miklós, a komáromiak mestere ezután fokozatosan cserélgetni kezdett, először Bögi Ferencet és Martin Adamecet, később Puska Pétert küldte pályára.

A harmadik gól is a levegőben lógott, a legnagyobb hazai helyzetre a 77. percben került sor, amikor Ožvolda a bal oldalon elviharzó Tóth Gábor elé passzolt, aki lehagyva őrzőjét éles szögből az oldalhálóba bombázott.

A komáromiak a vártnál nehezebben, de győztek ideiglenes vágsellyei otthonukban, 13 bajnoki meccsükből 12-t megnyertek. Miután a puhóiak kikaptak és az eperjesiek csak döntetleneztek, a KFC előnye tíz pontra nőtt a tabella élén.

A mérkőzés után a komáromiak gólerős középpályása, Németh Tamás értékelte röviden a látottakat, a csapat szerinte sem játszott jól. „Ma magunkkal is küzdöttünk. Nehéz meccs volt, de győztünk, így otthon tartottuk a három pontot. A futballban nem mindig megy a játék, előfordul az ilyesmiˮ – fogalmazott.