A Tottenham győzött a Groupama Arénában (FOTÓK)

A címben szereplő mondás a komáromi vár egyik bástyáján, egy nőalakot mintázó szobor, a Kőszűz talpazatán látható. Magyarul annyit jelent, „sem csellel, sem erővel”, ami az erőd bevehetetlenségére utal. De ez a felirat a vár történetének mottója is lehetne, hiszen falainál a támadók mindig kudarcot vallottak. Így volt ez 175 éve is, amikor a Klapka György vezette védősereg még Világos után is hetekig kitartott, és végül csak megfelelő ellenérték, vagyis teljes amnesztia fejében adta át a várat.